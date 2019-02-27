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Московский школьник спас жизнь мужчине на борту самолета

Ученик 10 класса одной из московских школ спас жизнь мужчине во время полета в самолете. Оказалось, что мальчик учится в классе с медицинским уклоном.
Московский школьник спас жизнь мужчине на борту самолета

Самолет направлялся в Москву из солнечного Сочи, в какой-то момент одному из пассажиров стало плохо, у него началось кровотечение из носа и он потерял сознание. Мальчик не растерялся и оказал мужчине первую медицинскую помощь: освободил дыхательные пути от крови и контролировал его артериальное давление. Для поддержки дыхания он использовал Мешок Амбу. Состояние пассажира стабилизировалось, и авиалайнер сделал вынужденную посадку в аэропорту города Воронеж, где его смогли более тщательно осмотреть врачи.

Молодой человек признался, что в его голове будто что-то щелкнуло, и он понял, что сможет помочь этому человеку. Взяв себя в руки, он отправился к пострадавшему.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:34

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