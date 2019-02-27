В Кирове мать заставила дочь-первоклассницу спускаться по веревке с пятого этажа
В Кирове женщина застала дочь-первоклассницу спускаться вниз по веревке из окна квартиры, находящейся на пятом этаже. При спуске девочка сорвалась и упала вниз, но смогла выжить.
По определенной информации, глава семейства запер жену с дочерью в квартире и ушел к соседу. Женщина не захотела проводить пятничный вечер дома, связала из простыней веревку и потребовала, дабы дочь первая опустилась на землю, но та оборвалась и упала в глубокий сугроб. Девочка отделалась испугом и ушибами, а ее мать, благополучно спустившись вниз, вызвала скорую помощь и отправилась гулять с друзьями. Встречать медиков пришлось соседям.
В тот вечер женщина отдыхала в местном клубе, тогда как ее дочь находилась в больнице. Проведывали ее соседи и родной отец, принесший восьмилетней дочери пакет с продуктами. Мужчина возмущен действиями супруги, а в произошедшем разбираются местные полицейские.
По определенной информации, глава семейства запер жену с дочерью в квартире и ушел к соседу. Женщина не захотела проводить пятничный вечер дома, связала из простыней веревку и потребовала, дабы дочь первая опустилась на землю, но та оборвалась и упала в глубокий сугроб. Девочка отделалась испугом и ушибами, а ее мать, благополучно спустившись вниз, вызвала скорую помощь и отправилась гулять с друзьями. Встречать медиков пришлось соседям.
В тот вечер женщина отдыхала в местном клубе, тогда как ее дочь находилась в больнице. Проведывали ее соседи и родной отец, принесший восьмилетней дочери пакет с продуктами. Мужчина возмущен действиями супруги, а в произошедшем разбираются местные полицейские.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:16