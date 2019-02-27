Медики назвали семь признаков образования опасного тромба
Тромбы являются сгустками крови, формирующимися в кровеносных сосудах после повреждений сосудистых стенок. Многие сталкиваются с этим опасным образованием ежедневно, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому медики рекомендуют обратить внимание на семь признаков, указывающих на тромб.
По мнению специалистов, очень часто о тромбе могут говорить судороги в ногах, а также «покалывания» в конечностях. Симптомы проявляются при тромбозе глубоких вен, поэтому лучше вовремя обратиться за помощью к врачу.
Тромб способен затруднять ход крови в сосудах органов, а это проявляется в том, что кожа изменяет свой естественный цвет и становится бледной. Этот признак нельзя оставлять без внимания.
Медицинские эксперты пояснили: об опасном образовании в организме могут свидетельствовать болезненные ощущения в груди и спине, усиленное потоотделение, одышка, а также изменение температуры кожи. Последний симптом считается самым распространенным проявлением тромба, над участком, где скопился сгусток крови кожа холоднее или, наоборот, очень горячая.
По мнению специалистов, очень часто о тромбе могут говорить судороги в ногах, а также «покалывания» в конечностях. Симптомы проявляются при тромбозе глубоких вен, поэтому лучше вовремя обратиться за помощью к врачу.
Тромб способен затруднять ход крови в сосудах органов, а это проявляется в том, что кожа изменяет свой естественный цвет и становится бледной. Этот признак нельзя оставлять без внимания.
Медицинские эксперты пояснили: об опасном образовании в организме могут свидетельствовать болезненные ощущения в груди и спине, усиленное потоотделение, одышка, а также изменение температуры кожи. Последний симптом считается самым распространенным проявлением тромба, над участком, где скопился сгусток крови кожа холоднее или, наоборот, очень горячая.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:28