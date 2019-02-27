В Египте обнаружили настоящую мастерскую эпохи Нового царства
Ученые из Швеции и Египта обнаружили настоящую мастерскую по обработке песчаника эпохи Нового царства. Об этом свидетельствовали незавершенные скульптуры и рабочие инструменты.
Исследователи занимались археологическими раскопками в южной местности Египта Гебель эс-Сильсила, когда обнаружили древнюю мастерскую. За последнее время ученым удалось найти множество загадочных построек и захоронений эпохи Нового царства, одно из которых удалось обнаружить в конце 2018 года. В пятиметровой шахте находились нетронутые могилы, а также амулеты и драгоценности.
В мастерской по обработке песчаника исследователям посчастливилось стать свидетелями незавершенных скульптур, среди которых статуи сфинкса. Они отмечают, что находки были приличных размеров, их высота достигала пяти метров. Но присутствовали и небольшие скульптуры. По мнению ученых, они могли принадлежать ученикам мастера.
Исследователи занимались археологическими раскопками в южной местности Египта Гебель эс-Сильсила, когда обнаружили древнюю мастерскую. За последнее время ученым удалось найти множество загадочных построек и захоронений эпохи Нового царства, одно из которых удалось обнаружить в конце 2018 года. В пятиметровой шахте находились нетронутые могилы, а также амулеты и драгоценности.
В мастерской по обработке песчаника исследователям посчастливилось стать свидетелями незавершенных скульптур, среди которых статуи сфинкса. Они отмечают, что находки были приличных размеров, их высота достигала пяти метров. Но присутствовали и небольшие скульптуры. По мнению ученых, они могли принадлежать ученикам мастера.
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:20