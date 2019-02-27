Анна Седокова показала в Instagram фото в заячьих ушах и пиджаке на голое тело
Анна Седокова удивила поклонников в Instagram, показав фото в заячьих ушах и пиджаке на голое тело. Фанаты похвалили певицу за отсутствие комплексов.
Седокова поделилась с подписчиками настроением дня в виде откровенного фото в заячьих ушах. Исполнительница надела чулки и пиджак на голое тело, не позаботившись даже о нижнем белье. Фанаты сочти такую фотографию очень смелой даже для артистки, которая постоянно удивляет их эротичными образами.
Так, недавно Седокова приняла участие в студийной съёмке, превратившись в знойную блондинку. Певица примерила плащ из красного латекса, такого же цвета колготы, босоножки и короткий топ, подчёркивающий выдающиеся формы.
Седокова поделилась с подписчиками настроением дня в виде откровенного фото в заячьих ушах. Исполнительница надела чулки и пиджак на голое тело, не позаботившись даже о нижнем белье. Фанаты сочти такую фотографию очень смелой даже для артистки, которая постоянно удивляет их эротичными образами.
Так, недавно Седокова приняла участие в студийной съёмке, превратившись в знойную блондинку. Певица примерила плащ из красного латекса, такого же цвета колготы, босоножки и короткий топ, подчёркивающий выдающиеся формы.
"Ну как можно быть настолько сексуальной красоткой? " "Анюта, ну вы даёте жару, а вы сильная", - написали Седоковой преданные поклонники.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:14