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Анна Седокова показала в Instagram фото в заячьих ушах и пиджаке на голое тело

Анна Седокова удивила поклонников в Instagram, показав фото в заячьих ушах и пиджаке на голое тело. Фанаты похвалили певицу за отсутствие комплексов.
Анна Седокова показала в Instagram фото в заячьих ушах и пиджаке на голое тело

Седокова поделилась с подписчиками настроением дня в виде откровенного фото в заячьих ушах. Исполнительница надела чулки и пиджак на голое тело, не позаботившись даже о нижнем белье. Фанаты сочти такую фотографию очень смелой даже для артистки, которая постоянно удивляет их эротичными образами.

Так, недавно Седокова приняла участие в студийной съёмке, превратившись в знойную блондинку. Певица примерила плащ из красного латекса, такого же цвета колготы, босоножки и короткий топ, подчёркивающий выдающиеся формы.

"Ну как можно быть настолько сексуальной красоткой? " "Анюта, ну вы даёте жару, а вы сильная", - написали Седоковой преданные поклонники.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:14

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