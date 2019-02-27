Ведущие решили отобрать у Дмитрия Дмитренко звание лучшего отца

Постоянные жалобы Ольги Рапунцель на то, что Дмитрий Дмитренко не может или не хочет содержать свою семью, привели к плохим последствиям. Только вчера участница реалити снова упрекнула мужа в том, что он не хочет идти на хорошую работу, хотя она смогла прожить неделю без его помощи, как уже сегодня телеведущие решили обсудить тему, кто же лучший отец на проекте.Конкуренцию в этом деле Дмитрию Дмитренко, как и ожидалось, составит Илья Яббаров. Шансонье успевает не только дарить своей возлюбленной Маргарите Ларченко дорогие подарки, но и зарабатывать деньги для бывшей жены и сына, еще и возит их к педиатру и проводит с наследником все свое свободное время.Вполне возможно, очень скоро на проекте "Дом-2" появится новый "самый лучший отец", и это уже будет не муж Рапунцель-младшей.