Ведущие решили отобрать у Дмитрия Дмитренко звание лучшего отца
Ольга и Алена Рапунцель уже давно соревнуются за звание лучшей мамы, то и дело демонстрируя заботу о своих детях. Именно благодаря Рапунцель-младшей ее муж Дмитрий Дмитренко может вскоре лишиться звания лучшего отца на проекте.
Постоянные жалобы Ольги Рапунцель на то, что Дмитрий Дмитренко не может или не хочет содержать свою семью, привели к плохим последствиям. Только вчера участница реалити снова упрекнула мужа в том, что он не хочет идти на хорошую работу, хотя она смогла прожить неделю без его помощи, как уже сегодня телеведущие решили обсудить тему, кто же лучший отец на проекте.
Конкуренцию в этом деле Дмитрию Дмитренко, как и ожидалось, составит Илья Яббаров. Шансонье успевает не только дарить своей возлюбленной Маргарите Ларченко дорогие подарки, но и зарабатывать деньги для бывшей жены и сына, еще и возит их к педиатру и проводит с наследником все свое свободное время.
Вполне возможно, очень скоро на проекте "Дом-2" появится новый "самый лучший отец", и это уже будет не муж Рапунцель-младшей.
Постоянные жалобы Ольги Рапунцель на то, что Дмитрий Дмитренко не может или не хочет содержать свою семью, привели к плохим последствиям. Только вчера участница реалити снова упрекнула мужа в том, что он не хочет идти на хорошую работу, хотя она смогла прожить неделю без его помощи, как уже сегодня телеведущие решили обсудить тему, кто же лучший отец на проекте.
Конкуренцию в этом деле Дмитрию Дмитренко, как и ожидалось, составит Илья Яббаров. Шансонье успевает не только дарить своей возлюбленной Маргарите Ларченко дорогие подарки, но и зарабатывать деньги для бывшей жены и сына, еще и возит их к педиатру и проводит с наследником все свое свободное время.
Вполне возможно, очень скоро на проекте "Дом-2" появится новый "самый лучший отец", и это уже будет не муж Рапунцель-младшей.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:56