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Ведущие решили отобрать у Дмитрия Дмитренко звание лучшего отца

Ольга и Алена Рапунцель уже давно соревнуются за звание лучшей мамы, то и дело демонстрируя заботу о своих детях. Именно благодаря Рапунцель-младшей ее муж Дмитрий Дмитренко может вскоре лишиться звания лучшего отца на проекте.
Ведущие решили отобрать у Дмитрия Дмитренко звание лучшего отца

Постоянные жалобы Ольги Рапунцель на то, что Дмитрий Дмитренко не может или не хочет содержать свою семью, привели к плохим последствиям. Только вчера участница реалити снова упрекнула мужа в том, что он не хочет идти на хорошую работу, хотя она смогла прожить неделю без его помощи, как уже сегодня телеведущие решили обсудить тему, кто же лучший отец на проекте.

Конкуренцию в этом деле Дмитрию Дмитренко, как и ожидалось, составит Илья Яббаров. Шансонье успевает не только дарить своей возлюбленной Маргарите Ларченко дорогие подарки, но и зарабатывать деньги для бывшей жены и сына, еще и возит их к педиатру и проводит с наследником все свое свободное время.

Вполне возможно, очень скоро на проекте "Дом-2" появится новый "самый лучший отец", и это уже будет не муж Рапунцель-младшей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:56

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