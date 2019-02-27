Илья Яббаров не сможет больше ездить к сыну из-за плотного графика
Илья Яббаров не так давно стал отцом, и его радости не было предела. Участник "Дома-2" ссорился с нынешней возлюбленной Маргаритой Ларченко, однако бросал все и все равно ехал к Алене Рапунцель и малышу. Теперь же шансонье не сможет бывать в гостях у бывшей пассии из-за слишком плотного графика.
По словам участника реалити "Дом-2", он постоянно востребован на съемочной площадке, ведь его мнение все чаще спрашивают и прислушиваются к нему. Теперь проектант вынужден буквально разрываться на две семьи, ведь он спит по три часа в сутки, чтобы успеть привести сыну подгузники и в то же время сделать своей девушке Маргарите Ларченко дорогой подарок. У шансонье и вовсе не осталось личного времени, ведь после съемок он подрабатывает выступлениями.
Недавно Илья Яббаров уснул прямо на шоу, даже не успев высказать свое мнение, несмотря на то, что там он должен был быть экспертом. Разбудила участника "Дома-2" телеведущая Ольга Бузова. Поклонники гадают, кого же в итоге выберет новоиспеченный отец - новую любовь и семью или сына, ведь строить отношения на две семьи, работать и одновременно участвовать в съемках еще никому не удавалось.
По словам участника реалити "Дом-2", он постоянно востребован на съемочной площадке, ведь его мнение все чаще спрашивают и прислушиваются к нему. Теперь проектант вынужден буквально разрываться на две семьи, ведь он спит по три часа в сутки, чтобы успеть привести сыну подгузники и в то же время сделать своей девушке Маргарите Ларченко дорогой подарок. У шансонье и вовсе не осталось личного времени, ведь после съемок он подрабатывает выступлениями.
Недавно Илья Яббаров уснул прямо на шоу, даже не успев высказать свое мнение, несмотря на то, что там он должен был быть экспертом. Разбудила участника "Дома-2" телеведущая Ольга Бузова. Поклонники гадают, кого же в итоге выберет новоиспеченный отец - новую любовь и семью или сына, ведь строить отношения на две семьи, работать и одновременно участвовать в съемках еще никому не удавалось.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:49