АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.49 USD 65.62
Курс валют на 27.02.2019

Илья Яббаров не сможет больше ездить к сыну из-за плотного графика

Илья Яббаров не так давно стал отцом, и его радости не было предела. Участник "Дома-2" ссорился с нынешней возлюбленной Маргаритой Ларченко, однако бросал все и все равно ехал к Алене Рапунцель и малышу. Теперь же шансонье не сможет бывать в гостях у бывшей пассии из-за слишком плотного графика.
Илья Яббаров не сможет больше ездить к сыну из-за плотного графика

По словам участника реалити "Дом-2", он постоянно востребован на съемочной площадке, ведь его мнение все чаще спрашивают и прислушиваются к нему. Теперь проектант вынужден буквально разрываться на две семьи, ведь он спит по три часа в сутки, чтобы успеть привести сыну подгузники и в то же время сделать своей девушке Маргарите Ларченко дорогой подарок. У шансонье и вовсе не осталось личного времени, ведь после съемок он подрабатывает выступлениями.

Недавно Илья Яббаров уснул прямо на шоу, даже не успев высказать свое мнение, несмотря на то, что там он должен был быть экспертом. Разбудила участника "Дома-2" телеведущая Ольга Бузова. Поклонники гадают, кого же в итоге выберет новоиспеченный отец - новую любовь и семью или сына, ведь строить отношения на две семьи, работать и одновременно участвовать в съемках еще никому не удавалось.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина в Таиланде не вылезает
Андрей Черкасов отказался от фамилии
Супруг Алёны Кравец изменяет ей с
Бен Аффлек удивил своей внешностью
Маша Кохно в шутку заявила, что она
Анастасия Приходько сожалеет об участии
Экран смартфона Samsung Galaxy S10
Валерий Блюменкранц понял, что не может
Операционная система Lite OS от
Мария Кохно запускает собственное шоу
Елена Подкаминская показала снимок с
В Кирове мать заставила
Иосиф Оганесян отпустит Сашу Черно с
Иосиф Пригожин отказал во встрече сыну
Алену Бабенко раскритиковали из-за
Ведущие решили отобрать у Дмитрия
Эксперт прокомментировал внедрение в
Илья Яббаров не сможет больше ездить к
Сергей Кучеров ищет новую девушку на
Составлен топ-7 смарт-гаджетов для ЗОЖ
Ученые объяснили, почему медоносные
DreamWorks снимет продолжение
В Курске произошло ДТП при участи двух
Нового боевого робота России "Маркер"
Дочь Сергея Безрукова приготовила для
Учёные рассказали о происходящих в
Google в мобильном браузере Chrome
Запущенная СССР космическая станция
Судебные приставы Москвы вычисляют
Создатель Diablo III предложил идеи по
Просмотреть все новости