Буддисты собрали робота-бога по имени Миндар
Японская компания Al-Lab Co (Токио) собрала для одного из местных храмов робота–бога, которому дали имя Миндар. По словам Кодайдзи Тенхо Гото (настоятель), устройство сможет привлечь больше посетителей.
Миндар получил облик богини милосердия Каннон, которая известна из японской мифологии. Когда разработчики создавали данную конструкцию с искусственным интеллектом, то преследовали цель бесплатно объяснить людям, которые будут приходить в храмы, учение Будды на доступном на них языке.
Робота-бога по имени Миндар уже смогли увидеть прихожане и монахи в одном из храмов в городе Киото, который называется Кодайдзи. Железное божество имеет вес почти 60 кг при росте 195 см, его выступление можно будет услышать уже 8 марта и продлятся его учения до 6 мая.
Миндар получил облик богини милосердия Каннон, которая известна из японской мифологии. Когда разработчики создавали данную конструкцию с искусственным интеллектом, то преследовали цель бесплатно объяснить людям, которые будут приходить в храмы, учение Будды на доступном на них языке.
Робота-бога по имени Миндар уже смогли увидеть прихожане и монахи в одном из храмов в городе Киото, который называется Кодайдзи. Железное божество имеет вес почти 60 кг при росте 195 см, его выступление можно будет услышать уже 8 марта и продлятся его учения до 6 мая.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:06