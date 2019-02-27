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Буддисты собрали робота-бога по имени Миндар

Японская компания Al-Lab Co (Токио) собрала для одного из местных храмов робота–бога, которому дали имя Миндар. По словам Кодайдзи Тенхо Гото (настоятель), устройство сможет привлечь больше посетителей.
Буддисты собрали робота-бога по имени Миндар

Миндар получил облик богини милосердия Каннон, которая известна из японской мифологии. Когда разработчики создавали данную конструкцию с искусственным интеллектом, то преследовали цель бесплатно объяснить людям, которые будут приходить в храмы, учение Будды на доступном на них языке.

Робота-бога по имени Миндар уже смогли увидеть прихожане и монахи в одном из храмов в городе Киото, который называется Кодайдзи. Железное божество имеет вес почти 60 кг при росте 195 см, его выступление можно будет услышать уже 8 марта и продлятся его учения до 6 мая.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:06

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