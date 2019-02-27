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Бен Аффлек удивил своей внешностью после реабилитации

Бен Аффлек вышел в свет после реабилитации от алкозависимости. Прогуливаясь по Лос-Анджелесу, он удивил прохожих своей неопрятной внешностью.
Бен Аффлек удивил своей внешностью после реабилитации

Актер давно испытывал проблемы, связанные с употреблением алкоголя, в связи с чем решив обратиться за помощью в клинику. Звезда «Бэтмена» прошел необходимый курс, и недавно прогулялся по улицам американского мегаполиса. Аффлек выбрал удобство и комфорт, поэтому надел обычные спортивные штаны и толстовку. Между тем, удивление у очевидцев вызвала не его одежда, а общее состояние артиста.

Жители Лос-Анджелеса были шокированы осунувшимися лицом и выпирающими скулами актера. Не меньшее сочувствие вызвала и его болезненная худоба.

Расставшись с Линдси Шукус в 2018 году, Бен Аффлек впал в депрессию и начал употреблять алкоголь. Бывшей супруге Дженнифер Гарднер пришлось спасать экс-мужа и отвезти его в клинику. Сейчас кинозвезде уже лучше, и он немало времени проводит с близкими.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:57

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