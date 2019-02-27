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Анастасия Приходько сожалеет об участии в Евровидении от России

Анастасия Приходько рассказала, что жалеет о своем участии в Евровидении от России. Певица призналась, что ей неприятно вспоминать об этом этапе своей карьеры.

Анастасия Приходько сожалеет об участии в Евровидении от России

Она участвовала в отборе на вокальный конкурс от Украины еще в 2009 году, но ее дисквалифицировали. Тогда девушка представляла Россию и заняла 11-е место. Ведущий передачи «Поговорим?» на телеканале Newsone продемонстрировал артистке кадры из ее интервью, где она заявляла, что очень гордиться тем, что выступает от России.

Приходько ответила, что десять лет назад ей не удавалось построить карьеру в Украине, поэтому она решила попытать счастье в российском проекте «Фабрика звезд». Она заявила, что после аннексии Крыма не желает даже слышать об этой стране и с тех пор ни разу ее не посещала.

Анастасия Приходько сожалеет об участии в Евровидении от России

Осенью прошлого года певица объявила о намерении заняться политикой. Сейчас она находится в команде Юлии Тимошенко «Батькивщина».



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:51

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