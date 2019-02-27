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Сергей Кучеров ищет новую девушку на замену Юлиеи Ефременковой

Звезда "Дома-2" Сергей Кучеров после окончательного расставания с Юлией Ефременковой решил объявить кастинг на роль его новой пассии. В своем блоге в социальной сети Instagram участник реалити рассказал, какими качествами должна обладать претендентка его мечты.
Сергей Кучеров ищет новую девушку на замену Юлиеи Ефременковой

Долгое время пара хотела сохранить отношения, однако бесчисленные попытки найти общий язык ничем не увенчались. Так, в конце января Юлия Ефременкова объявила о расставании с Сергеем Кучеровым, однако молодые люди совсем не унывают. Ефременкова подчеркнула, расставание им далось не легко, однако оба они поняли, что чувства давно остыли.

Недавно Сергей Кучеров опубликовал в Instagram новую запись, которой дал понять, что ищет новую девушку на замену Юлии Ефременковой. По словам участника "Дома-2", он хочет, чтобы новая избранница была изящной и нежной, готовой следовать за своим мужчиной, а также хорошо готовила и приседала бы, при этом говоря молодому человеку о любви.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:48

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