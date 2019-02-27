Сергей Кучеров ищет новую девушку на замену Юлиеи Ефременковой

Долгое время пара хотела сохранить отношения, однако бесчисленные попытки найти общий язык ничем не увенчались. Так, в конце января Юлия Ефременкова объявила о расставании с Сергеем Кучеровым, однако молодые люди совсем не унывают. Ефременкова подчеркнула, расставание им далось не легко, однако оба они поняли, что чувства давно остыли.Недавно Сергей Кучеров опубликовал в Instagram новую запись, которой дал понять, что ищет новую девушку на замену Юлии Ефременковой. По словам участника "Дома-2", он хочет, чтобы новая избранница была изящной и нежной, готовой следовать за своим мужчиной, а также хорошо готовила и приседала бы, при этом говоря молодому человеку о любви.