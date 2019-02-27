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Экран смартфона Samsung Galaxy S10 излучает рекордно малое количество синего света

Дисплеем Samsung Galaxy S10 излучается очень мало синего света. Об этом заявили специалисты немецкого органа тестирования и сертификации TÜV Rheinland.

Экран смартфона Samsung Galaxy S10 излучает рекордно малое количество синего света


Представители компании Samsung Display в недавнем времени объявили про очередное достижение, которое касается дисплеев на смартфоны. Панелью OLED от Samsung Display для гджетов Samsung Galaxy S10, производится намного меньше синего света в сравнении с прочими мобильными дисплеями, применяемыми на сегодняшний день. Специалисты Samsung Display смогли снизить долю синего цвета с 12 до 7 процентов, чего ранее не могли достигнуть. В сравнении с многочисленными обычными ЖК-дисплеями в современных смартфонах, новой версией OLED-дисплея излучается на 61 процент меньше синего света.

Использованную технологию можно адаптировать для прочих OLED-мониторов среднего, а также малого размера, включая используемые ноутбуки. В текущем месяце выдали сертификацию TÜV Rheinland Eye Comfort, которая подтверждает уменьшение уровня синего света примерно до 8 процентов в 15,6-дюймовом OLED-мониторе, который предназначен для ноутбуков.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:45

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