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Операционная система Lite OS от Microsoft будет анонсирована весной

Операционная система Lite OS, разрабатываемая Microsoft, может быть анонсирована весной этого года. Тестировать программное обеспечение в компании будут уже летом.
Операционная система Lite OS от Microsoft будет анонсирована весной

Инсайдер Microsoft рассказал, что производитель в сжатые сроки готовится представить новую Lite OS. Название операционной системы, по словам источника, к дате анонса может поменяться. Предположительно, покажут новинку на майской конференции Build, именно поэтому у разработчиков очень агрессивный график.

Летом стартует большое тестирование, однако рано говорить, привлечёт ли Microsoft для него обычных пользователей. Инсайдер также опубликовал изображение с актуальным дизайном интерфейса Lite OS. Ближе к релизу разработчики могут несколько изменить вид ОС.

Lite OS будет изначально предусмотрена для UWP и PWA-приложений. Поддержка Win32 станет доступна лишь со временем. Отметим, что впервые о новой операционной системе заговорили ещё в 2018 году.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:35

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