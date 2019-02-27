Операционная система Lite OS от Microsoft будет анонсирована весной
Операционная система Lite OS, разрабатываемая Microsoft, может быть анонсирована весной этого года. Тестировать программное обеспечение в компании будут уже летом.
Инсайдер Microsoft рассказал, что производитель в сжатые сроки готовится представить новую Lite OS. Название операционной системы, по словам источника, к дате анонса может поменяться. Предположительно, покажут новинку на майской конференции Build, именно поэтому у разработчиков очень агрессивный график.
Летом стартует большое тестирование, однако рано говорить, привлечёт ли Microsoft для него обычных пользователей. Инсайдер также опубликовал изображение с актуальным дизайном интерфейса Lite OS. Ближе к релизу разработчики могут несколько изменить вид ОС.
Lite OS будет изначально предусмотрена для UWP и PWA-приложений. Поддержка Win32 станет доступна лишь со временем. Отметим, что впервые о новой операционной системе заговорили ещё в 2018 году.
Инсайдер Microsoft рассказал, что производитель в сжатые сроки готовится представить новую Lite OS. Название операционной системы, по словам источника, к дате анонса может поменяться. Предположительно, покажут новинку на майской конференции Build, именно поэтому у разработчиков очень агрессивный график.
Летом стартует большое тестирование, однако рано говорить, привлечёт ли Microsoft для него обычных пользователей. Инсайдер также опубликовал изображение с актуальным дизайном интерфейса Lite OS. Ближе к релизу разработчики могут несколько изменить вид ОС.
Lite OS будет изначально предусмотрена для UWP и PWA-приложений. Поддержка Win32 станет доступна лишь со временем. Отметим, что впервые о новой операционной системе заговорили ещё в 2018 году.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:35