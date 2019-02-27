В России создали iPhone для женщин перед 8 марта





Создавая макет устройств, дизайнеры Caviar вложили в него выступления таких великих балерин, как Ульяна Лопаткина, Майя Плисецкая и Анна Павлова. Все они известны как выдающиеся примы, получившие признание миллионов поклонников искусства.Смартфон Prima Odette уникален своим рисунком в виде лебединых перьев. Его украшают десятки бриллиантов и топазов. Панель Prima Nikiya была отделана мастером кожей анаконды с рубинами и бриллиантами. Гаджет модели Aurora декорирован узорами из золота и выполнен в соответствии с присущей балеринам розовой пачкой. На создание каждого такого смартфона типа iPhone XS у компании уходило 12 дней. Стоимость гаджета коллекции начинается от 370 000 рублей.Ранее Caviar выпустила смартфон, разработанный специально для военных. В сделанном из титана и кожи аллигатора аппарате отсутствует камера, а его цена составляет 199 000 рублей.