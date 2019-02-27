АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.49 USD 65.62
Курс валют на 27.02.2019

В России создали iPhone для женщин перед 8 марта

Производящая элитные смартфоны российская компания Caviar выпустила перед 8 марта новые гаджеты для женщин вида iPhone XS. Коллекция посвящается героиням балета и носит официальное название Prima. Об этом сообщает «Слово и Дело».
В России создали iPhone для женщин перед 8 марта

Создавая макет устройств, дизайнеры Caviar вложили в него выступления таких великих балерин, как Ульяна Лопаткина, Майя Плисецкая и Анна Павлова. Все они известны как выдающиеся примы, получившие признание миллионов поклонников искусства.

Смартфон Prima Odette уникален своим рисунком в виде лебединых перьев. Его украшают десятки бриллиантов и топазов. Панель Prima Nikiya была отделана мастером кожей анаконды с рубинами и бриллиантами. Гаджет модели Aurora декорирован узорами из золота и выполнен в соответствии с присущей балеринам розовой пачкой. На создание каждого такого смартфона типа iPhone XS у компании уходило 12 дней. Стоимость гаджета коллекции начинается от 370 000 рублей.

Ранее Caviar выпустила смартфон, разработанный специально для военных. В сделанном из титана и кожи аллигатора аппарате отсутствует камера, а его цена составляет 199 000 рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве молодой человек во время мытья
В Австралии медсестра заявила об
Благодаря проекту «Дом-2» Роман Капаклы
Тату Абрамсон заподозрили в
В ДТП на дороге Москва-Уфа погибли три
Каждый 5 автомобиль Volvo приобретен в
Из Steam будет удалена игра «Ходячие
Ученые: Прослушивание музыки оказывает
Виктория Боня дала совет по приданию
В России создали iPhone для женщин
Юлия Лубенцова на проекте "Спаси свою
Московский школьник спас жизнь мужчине
Медики назвали семь признаков
Экс-участница "Дома-2" Ольга Жарикова
Дмитрий Тарасов часто балует общую с
В Египте обнаружили настоящую
Анастасия Костенко рискует "заработать"
Анна Седокова показала в Instagram фото
Буддисты собрали робота-бога по имени
Ксения Бородина в Таиланде не вылезает
Андрей Черкасов отказался от фамилии
Супруг Алёны Кравец изменяет ей с
Бен Аффлек удивил своей внешностью
Маша Кохно в шутку заявила, что она
Анастасия Приходько сожалеет об участии
Экран смартфона Samsung Galaxy S10
Валерий Блюменкранц понял, что не может
Операционная система Lite OS от
Мария Кохно запускает собственное шоу
Елена Подкаминская показала снимок с
Просмотреть все новости