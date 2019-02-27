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Нового боевого робота России "Маркер" показали в действии на видео

Нового российского робота "Маркер" для боевых задач показали в действии на видео. Испытания беспилотника провёл Фонд перспективных исследований.
Нового боевого робота России "Маркер" показали в действии на видео

Фонд ФПИ поделился на YouTube видеороликом, где роботизированная платформа "Маркер" проходит полевые испытания. Беспилотную гусеничную машину снабдили противотанковыми ракетами и пулемётом Калашникова. Двумя орудиями можно управлять после запуска.

"Маркер" осуществляет боевые задачи как с помощью дистанционных команд, так и посредством целеуказания. Беспилотник может стрелять по врагу, оказавшемуся под прицелом работающего в паре бойца.

В ФПИ заявили, что такие роботы, как "Маркер", должны научиться автономно выполнять различные миссии. Чем больше снизится роль оператора в таких боевых задачах, тем дальше продвинется эволюция беспилотных машин.

"Маркер" построили по модульному принципу, используя открытую информационную архитектуру. Также на видео фонд показал, как роботы умеют взаимодействовать в организованных группах.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:26

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