Нового боевого робота России "Маркер" показали в действии на видео





Фонд ФПИ поделился на YouTube видеороликом, где роботизированная платформа "Маркер" проходит полевые испытания. Беспилотную гусеничную машину снабдили противотанковыми ракетами и пулемётом Калашникова. Двумя орудиями можно управлять после запуска."Маркер" осуществляет боевые задачи как с помощью дистанционных команд, так и посредством целеуказания. Беспилотник может стрелять по врагу, оказавшемуся под прицелом работающего в паре бойца.В ФПИ заявили, что такие роботы, как "Маркер", должны научиться автономно выполнять различные миссии. Чем больше снизится роль оператора в таких боевых задачах, тем дальше продвинется эволюция беспилотных машин."Маркер" построили по модульному принципу, используя открытую информационную архитектуру. Также на видео фонд показал, как роботы умеют взаимодействовать в организованных группах.