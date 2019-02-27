Иосиф Пригожин отказал во встрече сыну Дмитрию от первого брака





Иосиф Пригожин до сих пор не может найти общий язык со своим старшим сыном, который в настоящее время проживает на Кавказе и ведет там свой бизнес. Несмотря на то, что он редко бывает в Москве, все же решил приехать туда и увидеться со своим отцом, но Пригожин ему отказал.Дочь продюсера Даная прокомментировала эту ситуацию, и отметила, что ей не нравится, как родитель повел себя с ее братом. К слову, с наследницей у супруга певицы Валерии также неоднозначные отношения, которые после громкого скандала удалось привести в некоторый порядок.Иосиф Пригожин в свою очередь решил рассказать о своей позиции и объяснить причину, по которой он отказал сыну во встрече. Дело в том, что Дмитрий предложил встретиться не тет-а-тет, а вместе со своим отчимом, втроем. Также он отметил, что тот хотел показать отцу свой бизнес-план и просить финансовой помощи. Пригожин хотел увидеть наследника, но только в рамках семейной беседы, а не бизнес встречи.