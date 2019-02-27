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Иосиф Пригожин отказал во встрече сыну Дмитрию от первого брака

Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отказался видеться со своим сыном от первого брака Дмитрием. По его словам, наследник пытался провести встречу в присутствии своего отчима.
Иосиф Пригожин отказал во встрече сыну Дмитрию от первого брака

Иосиф Пригожин до сих пор не может найти общий язык со своим старшим сыном, который в настоящее время проживает на Кавказе и ведет там свой бизнес. Несмотря на то, что он редко бывает в Москве, все же решил приехать туда и увидеться со своим отцом, но Пригожин ему отказал.

Дочь продюсера Даная прокомментировала эту ситуацию, и отметила, что ей не нравится, как родитель повел себя с ее братом. К слову, с наследницей у супруга певицы Валерии также неоднозначные отношения, которые после громкого скандала удалось привести в некоторый порядок.

Иосиф Пригожин в свою очередь решил рассказать о своей позиции и объяснить причину, по которой он отказал сыну во встрече. Дело в том, что Дмитрий предложил встретиться не тет-а-тет, а вместе со своим отчимом, втроем. Также он отметил, что тот хотел показать отцу свой бизнес-план и просить финансовой помощи. Пригожин хотел увидеть наследника, но только в рамках семейной беседы, а не бизнес встречи.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:08

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