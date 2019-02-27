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Алену Бабенко раскритиковали из-за участия в комедии о блокадном Ленинграде

Алена Бабенко рассказала, какие негативные высказывания ей пришлось выслушать за последнее время. Актрису раскритиковали из-за участия в комедии о блокадном Ленинграде «Праздник».
Алену Бабенко раскритиковали из-за участия в комедии о блокадном Ленинграде

Скандал вокруг фильма начался еще с того момента, когда был представлен трейлер. Режиссер кинокартины Алексей Красовский и актерский состав подверглись большому негативу со стороны критиков. В комедии шло повествование о жизни партийных людей, которые пытались приспособиться к условиям в блокадном Ленинграде. Киноленту запретили к показу, и теперь ее можно увидеть только на YouTube.

Алена Бабенко считает, что такая реакция у людей абсолютно не обоснована. «Травля» участников съемочного процесса началась еще до того, как фильм был представлен. Артистка уверена, что большинство смутило словосочетание «комедия о блокаде». Общество не привыкло к такому жанру, как трагикомедия.

Алену Бабенко раскритиковали из-за участия в комедии о блокадном Ленинграде

Актриса сравнила себя с человеком в бункере, в которого летят камни. Она надеется, что все осуждения со стороны зрителей были последний раз в ее карьере, потому что останавливаться на этом не планирует.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:02

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