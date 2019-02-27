Алену Бабенко раскритиковали из-за участия в комедии о блокадном Ленинграде





Скандал вокруг фильма начался еще с того момента, когда был представлен трейлер. Режиссер кинокартины Алексей Красовский и актерский состав подверглись большому негативу со стороны критиков. В комедии шло повествование о жизни партийных людей, которые пытались приспособиться к условиям в блокадном Ленинграде. Киноленту запретили к показу, и теперь ее можно увидеть только на YouTube.Алена Бабенко считает, что такая реакция у людей абсолютно не обоснована. «Травля» участников съемочного процесса началась еще до того, как фильм был представлен. Артистка уверена, что большинство смутило словосочетание «комедия о блокаде». Общество не привыкло к такому жанру, как трагикомедия.Актриса сравнила себя с человеком в бункере, в которого летят камни. Она надеется, что все осуждения со стороны зрителей были последний раз в ее карьере, потому что останавливаться на этом не планирует.