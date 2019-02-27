Эксперт прокомментировал внедрение в WhatsApp о запрете добавления в групповой чат





В популярно мессенджере пользователей не смогут добавлять в групповые чаты без их одобрения. Можно принять по умолчанию приглашения в группу от юзеров в перечне контактов, другие программы будут подвергаться блокировке. Модераторы WhatsApp не станут уведомлять об этом клиентов. При выходе нового обновления данная функция будет доступной для всех лиц, сейчас она имеется в тестовой версии.Внедрение новой технологии прокомментировал специалист по мобильным технологиям MobileMHO Андрей Соловьев. Он считает это правильным и закономерным шагом, который ограничит вмешательство в личную жизнь пользователей. По его словам, схожая опция уже функционирует в Facebook и Viber. В WhatsApp могли задуматься, что это может быть как рассадник спама, так и вирусов, что следовало прекратить.Эксперт рад обновлениям мессенджера, считая его одним из наиболее востребованных на сегодня в мире, получившего, тем более, распространение у пользователей техники Apple, стремившихся выходить на связь с юзерами иных мобильных платформ. В нем по-прежнему присутствуют определенные «странные моменты», но у многих, несмотря на это, при упоминании слова «мессенджер» сразу возникает ассоциация с WhatsApp.