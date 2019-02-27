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Эксперт прокомментировал внедрение в WhatsApp о запрете добавления в групповой чат

В WhatsApp появится новая опция с помощью которой юзеров не смогут добавлять в общий чат, если они не давали на это согласие. В комментариях российские эксперты назвали нововведение закономерным и правильным. Об этом сообщил Nation News.
Эксперт прокомментировал внедрение в WhatsApp о запрете добавления в групповой чат

В популярно мессенджере пользователей не смогут добавлять в групповые чаты без их одобрения. Можно принять по умолчанию приглашения в группу от юзеров в перечне контактов, другие программы будут подвергаться блокировке. Модераторы WhatsApp не станут уведомлять об этом клиентов. При выходе нового обновления данная функция будет доступной для всех лиц, сейчас она имеется в тестовой версии.

Внедрение новой технологии прокомментировал специалист по мобильным технологиям MobileMHO Андрей Соловьев. Он считает это правильным и закономерным шагом, который ограничит вмешательство в личную жизнь пользователей. По его словам, схожая опция уже функционирует в Facebook и Viber. В WhatsApp могли задуматься, что это может быть как рассадник спама, так и вирусов, что следовало прекратить.

Эксперт рад обновлениям мессенджера, считая его одним из наиболее востребованных на сегодня в мире, получившего, тем более, распространение у пользователей техники Apple, стремившихся выходить на связь с юзерами иных мобильных платформ. В нем по-прежнему присутствуют определенные «странные моменты», но у многих, несмотря на это, при упоминании слова «мессенджер» сразу возникает ассоциация с WhatsApp.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:55

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