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Составлен топ-7 смарт-гаджетов для ЗОЖ

Обнародованные семь смарт-устройств помогут вести здоровый образ жизни всем любителям спорта. «Умные» гаджеты измеряют давление, подсказывают правильные продукты питания и многое другое.
Составлен топ-7 смарт-гаджетов для ЗОЖ

Первым пунктом из топ-7 стоит назвать Polar OH1 - измеряющий сердечный ритм датчик, надеваемый на плечо. Устройство работает без остановок. Отправляя сведения о сокращении сердцебиений, функционируя с большой точностью. Инструмент полностью водонепроницаем, а заряда его аккумулятора хватит на 200 часов работы.
Составлен топ-7 смарт-гаджетов для ЗОЖ

KOR Nava занимает следующую позицию в списке смарт-гаджетов для ЗОЖ. Особенностью этой бутылки является «кокосовый фильтр». Специальная технология делает находящуюся в таре воду чистой и полезной для организма.
Составлен топ-7 смарт-гаджетов для ЗОЖ

Fitbook - журнал, который даст совет, как правильно питаться, что нужно делать для избавления от дополнительных килограммов и так далее. В нем имеется ряд рекомендаций, вполне заменяющих диетолога.
Составлен топ-7 смарт-гаджетов для ЗОЖ

«Умные» весы Picooc фиксируют вес человека, его изменения и исследующие здоровье в целом. При взвешивании устанавливается объем накопившегося жира, ИМТ и сама масса, после чего все данные отображаются на дисплее.
Составлен топ-7 смарт-гаджетов для ЗОЖ

Santo: удобное и специально разработанное для тренировок полотенце, способное быстро впитывать влагу, чем и привлекает любителей тренировок.
Составлен топ-7 смарт-гаджетов для ЗОЖ

Маска для сна, созданная Xiaomi, решает проблемы с бессонницей и улучшает качество сновидений. Датчики фиксируют исходящие из мозга импульсы, на основе которых маска включает мелодии, способствующие быстро уснуть. Просыпаться по утрам поможет тоже музыка.
Составлен топ-7 смарт-гаджетов для ЗОЖ
Составлен топ-7 смарт-гаджетов для ЗОЖ

Последним «умным» гаджетом для ведущих ЗОЖ является смарт-вилка, отслеживающая показатели владельца в сфере питания. HAPlfork зафиксирует движения рук и установит время между перекусом.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:47

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