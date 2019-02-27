Ученые объяснили, почему медоносные пчелы перестают танцевать
Швейцарские и немецкие ученые провели исследование, позволившее понять, почему медоносные пчелы Apis mellifera перестали использовать танцы для передачи информации об источнике пищи. По мнению биологов, на территории Европы становится все меньше колоний, чьи особи продолжают танцевать, что связано с деятельностью человека, сообщается в Science Advances.
Пчелы развивали свой «язык танца» на протяжении 20 миллионов лет. Такой «ритуал» насекомые используют для обмена сведениями о расположении питательного источника. Продолжительность танца может составлять от нескольких секунд до нескольких минут, а обмен происходит между целыми колониями. Как рассказали биологи, сейчас из 500 представителей Apis mellifera танец используют только десятки.
Исследование показало: колонии, где танец ещё практикуется, производят намного меньше меда, по сравнению с «самостоятельными» особями, не совершающими обмен данными о ресурсах. Это позволило ученым понять, что насекомые адаптируются к новым условиям окружающей среды, изменяемой человеком, и самостоятельно проводят поиски нектара.
Стратегия поведения этих активных существ напрямую зависит от действий людей. В густонаселенных частях изменяют ландшафт, что делает существование пчелиного танца бессмысленным, так как пчелы замечают: их «ритуал» не дает полноценной информации о нектаре.
Пчелы развивали свой «язык танца» на протяжении 20 миллионов лет. Такой «ритуал» насекомые используют для обмена сведениями о расположении питательного источника. Продолжительность танца может составлять от нескольких секунд до нескольких минут, а обмен происходит между целыми колониями. Как рассказали биологи, сейчас из 500 представителей Apis mellifera танец используют только десятки.
Исследование показало: колонии, где танец ещё практикуется, производят намного меньше меда, по сравнению с «самостоятельными» особями, не совершающими обмен данными о ресурсах. Это позволило ученым понять, что насекомые адаптируются к новым условиям окружающей среды, изменяемой человеком, и самостоятельно проводят поиски нектара.
Стратегия поведения этих активных существ напрямую зависит от действий людей. В густонаселенных частях изменяют ландшафт, что делает существование пчелиного танца бессмысленным, так как пчелы замечают: их «ритуал» не дает полноценной информации о нектаре.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:40