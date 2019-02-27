Ученые объяснили, почему медоносные пчелы перестают танцевать





Пчелы развивали свой «язык танца» на протяжении 20 миллионов лет. Такой «ритуал» насекомые используют для обмена сведениями о расположении питательного источника. Продолжительность танца может составлять от нескольких секунд до нескольких минут, а обмен происходит между целыми колониями. Как рассказали биологи, сейчас из 500 представителей Apis mellifera танец используют только десятки.Исследование показало: колонии, где танец ещё практикуется, производят намного меньше меда, по сравнению с «самостоятельными» особями, не совершающими обмен данными о ресурсах. Это позволило ученым понять, что насекомые адаптируются к новым условиям окружающей среды, изменяемой человеком, и самостоятельно проводят поиски нектара.Стратегия поведения этих активных существ напрямую зависит от действий людей. В густонаселенных частях изменяют ландшафт, что делает существование пчелиного танца бессмысленным, так как пчелы замечают: их «ритуал» не дает полноценной информации о нектаре.