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Дочь Сергея Безрукова приготовила для отца ягодный торт

Дочь Сергея Безрукова Мария приготовила для отца ягодный торт. Фотографию сюрприза актер выставил на своей странице в Instagram.

Дочь Сергея Безрукова приготовила для отца ягодный торт

В своем аккаунте народный артист редко публикует кадры из личной жизни. Он предпочитает оставлять ее вне публики, а в блоге чаще всего делится событиями творческого плана. На это раз актер удивил своих подписчиков, выставив снимок, на котором запечатлена его дочь с тортом, украшенным ягодами. Безруков рассказал, что таким сюрпризом его встретили дома после гастролей и назвал свою дочь настоящей хозяюшкой.

Поклонники искренне порадовались за своего кумира, который окружен такой заботой близких людей. Они отметили, что актер является одним из немногих пользователей Instagram, публикующих действительно важные вещи из своей жизни, а не материальные блага.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:16

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