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Учёные рассказали о происходящих в мозге изменениях при длительной изоляции

Учёные рассказали о происходящих в головном мозге изменениях при длительной социальной изоляции. У человека и животных меняются количество нейронов, гиппокамп и миндалина.
Учёные рассказали о происходящих в мозге изменениях при длительной изоляции

Американские учёные провели опыты на лабораторных мышах, чтобы выяснить, как долгое одиночество меняет структуру мозга. Негативный эффект от социальной изоляции не равноценен осознанной, когда человек просто хочет быть один. Заметней всего вынужденное прекращение любых взаимодействий с внешним миром отражается на гиппокампе. Данная область мозга отвечает за память, обучение и ориентацию в пространстве.

Из-за постоянного стресса гиппокамп теряет пластичность и уменьшается. Вместе с общей потерей нейронов начинает возрастать активность миндалины.

Исследователи выяснили, что у мышей негативный эффект от изоляции наблюдается через месяц. Нейроны разветвляются и теряют 20 процентов от своего объёма. Спустя 3 месяца процесс прекращается.

Эффект учёные объясняют компенсацией пагубных последствий одиночества и сенсорной депривации. При этом, если вновь начать взаимодействовать с обществом, структура мозга становится прежней.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:11

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