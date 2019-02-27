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Запущенная СССР космическая станция может рухнуть на Землю

Работающая в автоматическом режиме межпланетная станция «Космос-482», запущенная в 70-х советскими учеными к Венере, вскоре может рухнуть на Землю. Несмотря на запуск, объект так и не сумел выйти на нужную траекторию.
Запущенная СССР космическая станция может рухнуть на Землю

Ранее предполагалось, что зонд упадет на Землю не ранее 2023 года, но ситуация изменилась, и станция, вероятно, окажется в атмосфере уже в нынешнем году. Сейчас «Космос-482» располагается на орбите, которая в самой дальней точке находится в 2,7 тысячах километров от Земли, а в близкой всего в 200 километрах. Астрофизики уверены, что вскоре зонд может сойти в атмосферу из-за постепенного снижения орбиты, произойдет это ближе к середине 2020 года. По другой версии, станция еще будет находиться на орбите в течение 2,5 лет.

«Космос-482» по своей формации напоминал зонд «Венера»: у них были схожи бортовые детали, конструкция и научные инструменты. Его запустили в марте 1972 года, но в связи с аварией разгонного блока на нужную траекторию он не вышел. Вес станции равен почти полутонне, а из-за существенной тепловой защиты она может не сгореть в атмосфере и достигнет поверхности планеты.

Ранее падение российского спутника «Космос-2430» сняли на видеокамеру зрители, присутствовавшие на матче по крикету в Новой Зеландии. Свои ресурсы вне пределов Земли зонд уже использовал, и был снят с орбиты силами ВКС России.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:58

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