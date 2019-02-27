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Судебные приставы Москвы вычисляют должников по камерам наблюдения

Судебные приставы Москвы запустили розыск должников через камеры видеонаблюдения с помощью искусственного интеллекта, где встроена система распознавания лиц. Данная инновация принесла свои плоды уже в 2018 году, сотрудники Федеральной службы судебных приставов Москвы смогли найти около 1600 тыс. должников.
Судебные приставы Москвы вычисляют должников по камерам наблюдения

Глава ФССП России Сергей Замородских рассказал, что у сотрудников службы есть доступ к общей базе неплательщиков, они смогут знать, куда и когда отправился тот или иной человек. Также он заявил, что в текущем году планируется продолжение данной методики.

Не так давно правительство Москвы приняло решение обеспечить местных полицейских очками со специальными датчиками с возможностью распознавания лиц. Уже этой осенью они смогут испытать первые образцы.

По всей столице и в метрополитене установлены 1500 тыс. видеокамер, все они подключены к единой базе данных с должниками. Сотрудники отдела уголовно розыска анализируют информацию, поступающую через них.



 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:51

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