Судебные приставы Москвы вычисляют должников по камерам наблюдения





Глава ФССП России Сергей Замородских рассказал, что у сотрудников службы есть доступ к общей базе неплательщиков, они смогут знать, куда и когда отправился тот или иной человек. Также он заявил, что в текущем году планируется продолжение данной методики.Не так давно правительство Москвы приняло решение обеспечить местных полицейских очками со специальными датчиками с возможностью распознавания лиц. Уже этой осенью они смогут испытать первые образцы.По всей столице и в метрополитене установлены 1500 тыс. видеокамер, все они подключены к единой базе данных с должниками. Сотрудники отдела уголовно розыска анализируют информацию, поступающую через них.