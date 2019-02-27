Создатель Diablo III предложил идеи по спасению игры Anthem





Геймдизайнер по имени Трэвис Дэй сам недавно побывал на месте раскритикованного разработчика, так как его новинку оценили не сразу. Он решил помочь своему коллеге советами по устранению ошибок, которые, по его мнению, легко можно исправить.Дэй отметил, что в самой концепции игры есть явные недочеты. Например, соотношение ресурсов соблюдено неверно. Он посоветовал сделать все подземелья одинаковыми за идентичные призы, либо повысить вознаграждение в зависимости от сложности уровня. Геймдизайнер обратил внимание и на повышение сложности игры. По его мнению, с очень легкого уровня игрок переходит сразу на очень тяжелый, с которым не способен справится. Для этого стоит ввести еще некоторые уровни между ними.Трэвис Дэй сообщил, что новинка ему нравится, именно поэтому он решил помочь советами. Его комментарий не остался незамеченным, и разработчик принял во внимание все идеи, поблагодарив геймдизайнера.