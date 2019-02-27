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Ученые обнаружили странную особенность рукопожатий переносить ДНК людей

В 7% случаях источником основной массы ДНК на ручке ножа может оказаться не человек, взявший орудие, а тот, кому пожал он руку перед этим. ДНК-следы, видимо, могут распространяться шире и проще, чем считалось ранее. Об этом заявили американские ученые.
Ученые обнаружили странную особенность рукопожатий переносить ДНК людей

Команда исследователей из Хьюстонского центра судмедэкспертизы выявила, что после 2-минутного рукопожатия ДНК первого лица способно переходить с рук другого на рядом находящиеся предметы и оставаться там в виде следов. Недавние опыты снизили достаточного для переноса времени до 10 секунд, но ученые уверены, что это нельзя назвать последней гранью и обычного рукопожатия тоже вполне достаточно.

Точно такие же выводы сделали научные сотрудники Университета Индианаполиса. Они решили сымитировать обычную ситуацию для кафе или ресторана. Одни респонденты сидели за столами и передавали друг другу блюда, а другие перемещались в пределах зала, но не касались столов и своих коллег. Изучив ДНК с посуды, ученые выяснили, что код каждого добровольца, находившегося за столом, имелся на всех стаканах и кувшинах даже тех, к которым не прикасались. Обнаружился ДНК и свободно ходивших по помещению. Рассмотрев число сохранившегося кода, эксперты так и не сумели понять, кто держал предмет в руках и как долго.

Такое открытие может заметно усложнить процедуру раскрытия преступлений. Результаты пока не говорят о ненадежности имеющейся практики розыска злоумышленников с помощью ДНК, но правоохранителям нужно быть более внимательным в своей работе, так как код может случайно попасть на место преступления.

Прежде ученые сообщили о пользе касаний любимого человека. Прикосновения помогают влюбленным избавиться от депрессии и служат своеобразным болеутолящим средством. Женщине, жаловавшейся на боли в сердце, касания помогли излечить недуг. Медики связали это с нормализацией дыхательных путей



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:41

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