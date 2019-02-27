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Эксперт по кибербезопасности оценил возможность отключения России от интернета

Эксперт по кибербезопасности рассказал о способах отключения России от всемирного интернета. Сделать внутреннюю Сеть полностью суверенной вполне возможно.
Эксперт по кибербезопасности оценил возможность отключения России от интернета

Первое, что можно сделать в таких целях - это разделегировать выданные в определённых государствах домены. Таким образом, их невозможно будет увидеть из других стран.

Также отвечающие за кибербезопасность сотрудники могут применить специальные фильтры, блокирующие сетевой трафик из того или иного государства. Посредством данных манипуляций можно сделать интернет полностью суверенным, в особенности, если речь идёт о небольших территориях.

В России провести такую процедуру значительно тяжелее, однако вполне возможно. Напомним, что Дмитрий Песков, будучи пресс-секретарём Владимира Путина, заявил о законопроекте суверенного интернета. Он будет принят для защиты России от вмешательства Америки в работу Сети.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:00

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