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Смартфон Redmi Note 7 от Xiaomi провалил тест на прочность

Китайский бренд Xiaomi представляет свой Redmi Note 7 как очень прочное мобильное устройство, выдержавшее множество проверок на живучесть. Популярный техноблогер Зак Нильсон провел собственный тест на прочность, чей результат оставляет желать лучшего.

Смартфон Redmi Note 7 от Xiaomi провалил тест на прочность

Автор YouTube-канала под названием JerryRigEverything всячески царапал, поджигал и пробовал согнуть корпус «ударопрочного» Redmi Note 7. Стекло Gorilla Glass 5, защищающее дисплей, во время испытания царапалось также, как и стекла других современных аппаратов. Устройство имеет пластиковую раму, она намного мягче металла и значительно смягчает удар при падении. По мнению Нильсона, существенным недостатком данного материала является низкая прочность.

При первой попытке согнуть девайс китайской фирмы, наблюдалось изменение его формы, но тем не менее Redmi Note 7 остался неповрежденным. Когда блогер провел те же действия с другой стороны, то на корпусе модели появились трещины. Стекло мобильника разбилось спереди и сзади, а корпус оказался сломан в местах расположения кнопок, что заставляет сомневаться в прочности продукта Xiaomi.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:34

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