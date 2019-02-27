Стала известна стратегия возвращения Opel в Россию
Компания Opel решила вернуться на авторынок России. Благодаря этому автобренд усилит свои позиции за счёт расширения присутствия в рамках евразийского региона. В РФ ожидаются шесть версий, включая новую Corsa.
Бренд готовит предложения для имеющихся клиентов. Компания собирается также привлекать новых покупателей. Автобренд возвращается в Россию имея новых потенциальных бизнес-партнёров и финансовые предложения. Про намерения Opel было рассказано Карлосом Таваресом, являющимся главой правления PSA. В компании утвердили план возврата, а также дальнейшее развитие продаж авто в РФ. Он носит название «PACE!». Благодаря данному плану промышленная группа должна получать устойчивые прибыли. На территории Москвы будет размещена штаб-квартира производителя.
Компания планирует быстрое выстраивание прибыльного бизнеса. Михаэль Лошеллер, являющийся главой Opel/Vauxhall, отмечает, что Российская Федерация представляет собой привлекательный рынок, отличающийся большим потенциалом.
Бренд готовит предложения для имеющихся клиентов. Компания собирается также привлекать новых покупателей. Автобренд возвращается в Россию имея новых потенциальных бизнес-партнёров и финансовые предложения. Про намерения Opel было рассказано Карлосом Таваресом, являющимся главой правления PSA. В компании утвердили план возврата, а также дальнейшее развитие продаж авто в РФ. Он носит название «PACE!». Благодаря данному плану промышленная группа должна получать устойчивые прибыли. На территории Москвы будет размещена штаб-квартира производителя.
Компания планирует быстрое выстраивание прибыльного бизнеса. Михаэль Лошеллер, являющийся главой Opel/Vauxhall, отмечает, что Российская Федерация представляет собой привлекательный рынок, отличающийся большим потенциалом.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:30