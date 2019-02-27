АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.49 USD 65.62
Курс валют на 27.02.2019

Стала известна стратегия возвращения Opel в Россию

Компания Opel решила вернуться на авторынок России. Благодаря этому автобренд усилит свои позиции за счёт расширения присутствия в рамках евразийского региона. В РФ ожидаются шесть версий, включая новую Corsa.

Стала известна стратегия возвращения Opel в Россию


Бренд готовит предложения для имеющихся клиентов. Компания собирается также привлекать новых покупателей. Автобренд возвращается в Россию имея новых потенциальных бизнес-партнёров и финансовые предложения. Про намерения Opel было рассказано Карлосом Таваресом, являющимся главой правления PSA. В компании утвердили план возврата, а также дальнейшее развитие продаж авто в РФ. Он носит название «PACE!». Благодаря данному плану промышленная группа должна получать устойчивые прибыли. На территории Москвы будет размещена штаб-квартира производителя.

Компания планирует быстрое выстраивание прибыльного бизнеса. Михаэль Лошеллер, являющийся главой Opel/Vauxhall, отмечает, что Российская Федерация представляет собой привлекательный рынок, отличающийся большим потенциалом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
DreamWorks снимет продолжение
В Курске произошло ДТП при участи двух
Нового боевого робота России "Маркер"
Дочь Сергея Безрукова приготовила для
Учёные рассказали о происходящих в
Google в мобильном браузере Chrome
Запущенная СССР космическая станция
Судебные приставы Москвы вычисляют
Создатель Diablo III предложил идеи по
Ученые обнаружили странную особенность
Смартфон Redmi Note 7 от Xiaomi
Стала известна стратегия возвращения
Эксперты назвали 6 рекомендаций,
Стоматологи рассказали о секрете улыбки
Эксперт по кибербезопасности оценил
Эвелина Блёданс призналась в
Дарья Мельникова показала свою фигуру
В Нью-Йорке дебютирует новый китайский
Ольга Бузова появилась на свадьбе
Косметологи рассказали об действенных
Илья Яббаров и Маргарита Ларченко
Забавная пародия на Захара Саленко от
Юлия Меньшова рассказала о конфликтах в
Саша Черно проявила силу и «оседлала»
В Аргентине нашли мертвой модель,
Ученые раскрыли тайну развития болезни
Замужняя Алёна Водонаева намекнула на
Эксперты рассказали о восьми вещах,
Украинскую певицу Maruv пригласили на
В Сети появилось фото игрового
Просмотреть все новости