Стала известна стратегия возвращения Opel в Россию





Бренд готовит предложения для имеющихся клиентов. Компания собирается также привлекать новых покупателей. Автобренд возвращается в Россию имея новых потенциальных бизнес-партнёров и финансовые предложения. Про намерения Opel было рассказано Карлосом Таваресом, являющимся главой правления PSA. В компании утвердили план возврата, а также дальнейшее развитие продаж авто в РФ. Он носит название «PACE!». Благодаря данному плану промышленная группа должна получать устойчивые прибыли. На территории Москвы будет размещена штаб-квартира производителя.Компания планирует быстрое выстраивание прибыльного бизнеса. Михаэль Лошеллер, являющийся главой Opel/Vauxhall, отмечает, что Российская Федерация представляет собой привлекательный рынок, отличающийся большим потенциалом.