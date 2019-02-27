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Эксперты назвали 6 рекомендаций, которые помогут избежать вздутия живота

Эксперты из Великобритании провели исследования и выяснили, что нужно употреблять в пищу, дабы не сталкиваться с проблемой вздутия живота. Исключение некоторых продуктов из рациона поможет решить проблему с пищеварением.
Эксперты назвали 6 рекомендаций, которые помогут избежать вздутия живота

Вздутие живота для некоторых людей явление достаточно редкое, например, после употребления алкоголя или большого количества пищи. Однако существует ряд пациентов, у которых вздутие становится настоящей проблемой и мешает нормальной жизни. Конечно, ученые рекомендуют включить свой рацион продукты, где будет преобладать клетчатка (не менее 30 гр. в сутки), это могут быть фрукты, бурый рис, овощи, цельнозерновой хлеб, овес и бобовые. Также следует обратить внимание на то, сколько потребляется чистой воды, около одного стакана нужно выпить во время каждого приема пищи. А вот газированные напитки следует исключить совсем, поскольку они только усугубляют ситуацию и ведут к еще большим проблемам с метаболизмом. Что касается кофе, то он может вызвать такое неприятное ощущение, как изжога.

Всю жаренную и жирную еду следует заменить на рыбу и любое нежирное мясо, которое приготовлено на пару или гриле. Это же касается и молока с высоким показателем жирности. Специалисты уверены, что любые острые специи, включая лук и чеснок, негативно могут влиять на пищеварение. Также необходимо исключить продукты, где можно «встретить» клейковину и лактозу, если организм их не переносит. И конечно не стоит забывать о био-йогуртах, они помогут наладить обмен веществ.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:21

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