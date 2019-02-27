Эксперты назвали 6 рекомендаций, которые помогут избежать вздутия живота





Вздутие живота для некоторых людей явление достаточно редкое, например, после употребления алкоголя или большого количества пищи. Однако существует ряд пациентов, у которых вздутие становится настоящей проблемой и мешает нормальной жизни. Конечно, ученые рекомендуют включить свой рацион продукты, где будет преобладать клетчатка (не менее 30 гр. в сутки), это могут быть фрукты, бурый рис, овощи, цельнозерновой хлеб, овес и бобовые. Также следует обратить внимание на то, сколько потребляется чистой воды, около одного стакана нужно выпить во время каждого приема пищи. А вот газированные напитки следует исключить совсем, поскольку они только усугубляют ситуацию и ведут к еще большим проблемам с метаболизмом. Что касается кофе, то он может вызвать такое неприятное ощущение, как изжога.Всю жаренную и жирную еду следует заменить на рыбу и любое нежирное мясо, которое приготовлено на пару или гриле. Это же касается и молока с высоким показателем жирности. Специалисты уверены, что любые острые специи, включая лук и чеснок, негативно могут влиять на пищеварение. Также необходимо исключить продукты, где можно «встретить» клейковину и лактозу, если организм их не переносит. И конечно не стоит забывать о био-йогуртах, они помогут наладить обмен веществ.