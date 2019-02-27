Ольга Бузова появилась на свадьбе Доминика Джокера в неприлично коротком платье





Ольга Бузова вошла в число гостей, приглашённых на вечер, посвящённый бракосочетанию Доминика Джокера и Екатерины Кокориной. Ведущая «Дома-2» призналась в социальной сети, что великолепно провела время в кругу весёлых и жизнерадостный людей, от души поздравила молодожёнов и даже успела вспомнить, что находится именно в том ресторане, где когда-то отмечала свою свадьбу с футболистом Тарасовым.Рассказ Ольги Бузовой об этом в Instagram привлёк меньше внимания подписчиков, чем опубликованный снимок, на котором та предстала в обнимку с новоиспечёнными супругами, продемонстрировав всем свой наряд.Фолловеры сочли платье ведущей «Дома-2» неприлично коротким, обвинив её в полном отсутствии вкуса, так как выглядит она в нём весьма дёшево. Изобилие блёсток на ткани вызвало критику и рекомендации надевать подобное исключительно для выхода на сцену, но никак не на свадьбу друга, где привлекать основное внимание должна далеко не Ольга Бузова.