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Ольга Бузова появилась на свадьбе Доминика Джокера в неприлично коротком платье

Известная ведущая и певица Ольга Бузова появилась на свадьбе Доминика Джокера в неприлично коротком платье с блёстками. Пользователи Сети раскритиковали знаменитость, написав, что она перепутала мероприятие друга с выступлением на сцене, куда обычно так и одевается.

Ольга Бузова появилась на свадьбе Доминика Джокера в неприлично коротком платье


Ольга Бузова вошла в число гостей, приглашённых на вечер, посвящённый бракосочетанию Доминика Джокера и Екатерины Кокориной. Ведущая «Дома-2» призналась в социальной сети, что великолепно провела время в кругу весёлых и жизнерадостный людей, от души поздравила молодожёнов и даже успела вспомнить, что находится именно в том ресторане, где когда-то отмечала свою свадьбу с футболистом Тарасовым.

Ольга Бузова появилась на свадьбе Доминика Джокера в неприлично коротком платье


Рассказ Ольги Бузовой об этом в Instagram привлёк меньше внимания подписчиков, чем опубликованный снимок, на котором та предстала в обнимку с новоиспечёнными супругами, продемонстрировав всем свой наряд.

Ольга Бузова появилась на свадьбе Доминика Джокера в неприлично коротком платье


Фолловеры сочли платье ведущей «Дома-2» неприлично коротким, обвинив её в полном отсутствии вкуса, так как выглядит она в нём весьма дёшево. Изобилие блёсток на ткани вызвало критику и рекомендации надевать подобное исключительно для выхода на сцену, но никак не на свадьбу друга, где привлекать основное внимание должна далеко не Ольга Бузова.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:35

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