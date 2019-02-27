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Стоматологи рассказали о секрете улыбки потерявшей зубы Аллы Пугачевой

У Аллы Пугачевой удалили зубы 3.6 и 3.7, после чего у нее изменился прикус. Об этом заявили стоматологи на основании снимков певицы.
Стоматологи рассказали о секрете улыбки потерявшей зубы Аллы Пугачевой

При выпадении прикусных зубов ротовая полость человека подстраивается под новые двигательные лицевые манипуляции. Из-за перестройки зубной платформы меняется и симметрия лица. Стоматологи обратили внимание на промежности между зубов певицы, возникновение которых связано с тем, что после потери некоторых из них при формировании челюстей, зубы вынуждаются выходить наружу, где расходятся, и поэтому между ними появляются промежутки.

У Аллы Пугачевой стоят ныне циркониевые детали, а на месте выпавших зубов дентальные импланты. Это результат ее работы над свей улыбкой. В зрелые годы звезда провела ряд процедур, которые помогли исправить ситуацию в зубной полости. На верхней челюсти Примадонны имеется так называемая диастема, иначе говоря, промежность между передними резцами. У нее, как считают стоматологи, еще имеются кое-какие сложности с зубами, но исправить их еще не поздно.

Ранее Алла Пугачева рассказала о ласковом прозвище, которое ей дал муж Максим Галкин. Оказывается, в домашней обстановке супруг нежно именует жену «Аллусей». Поинтересовалась певица у журналистки Аллы Михеевой, не так ли называет ее молодой человек. Сотрудница ответила, что у нее никого нет, а услышав ее возраст (27 лет), Примадонна успокоила репортера, что ее возлюбленный еще не родился.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:13

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