Эвелина Блёданс призналась в невозможности завести любовника из-за большой занятости

"Хочу организовать благотворительную акцию, нарядив детей с синдромом Дауна в святых и так сфотографировать". - рассказала Блёданс.

Блёданс вместе со своей подругой Юлией Михальчик, певицей Катей Лель и ведущей Юлией Барановской посетили презентацию клипа группы "Земляне". Знаменитый ВИА выпустил два новых хита и видеоролик, в честь которого устроил живое выступление. Для гостей музыканты сыграли "Трава у дома", заставив Блёданс вместе с Михальчик выйти на сцену.Светские львицы спели и станцевали, заведя весь зал. После яркого выступления вместе с "Землянами" журналисты расспросили актрису о личной жизни.Два года назад она расторгла брак с Александром Семиным, режиссёром и продюсером. Пресса поинтересовалась, не завела ли Блёданс, подобно своим коллегам, молодого любовника. Артистка пошутила, что в последнее время очень занята, и времени на интриги с мужчинами совсем не находит.Отметим, что актриса была представителем фонда "Синдром любви" и организации "Даунсайд Ап".