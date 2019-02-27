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Эвелина Блёданс призналась в невозможности завести любовника из-за большой занятости

Эвелина Блёданс призналась журналистам в невозможности завести любовника, так как тратит всё время на важные дела. Знаменитость запланировала акцию в поддержку детей с синдромом Дауна, которых переоденет в костюмы святых.
Эвелина Блёданс призналась в невозможности завести любовника из-за большой занятости

Блёданс вместе со своей подругой Юлией Михальчик, певицей Катей Лель и ведущей Юлией Барановской посетили презентацию клипа группы "Земляне". Знаменитый ВИА выпустил два новых хита и видеоролик, в честь которого устроил живое выступление. Для гостей музыканты сыграли "Трава у дома", заставив Блёданс вместе с Михальчик выйти на сцену.

Светские львицы спели и станцевали, заведя весь зал. После яркого выступления вместе с "Землянами" журналисты расспросили актрису о личной жизни.

Два года назад она расторгла брак с Александром Семиным, режиссёром и продюсером. Пресса поинтересовалась, не завела ли Блёданс, подобно своим коллегам, молодого любовника. Артистка пошутила, что в последнее время очень занята, и времени на интриги с мужчинами совсем не находит.

"Хочу организовать благотворительную акцию, нарядив детей с синдромом Дауна в святых и так сфотографировать". - рассказала Блёданс.

Отметим, что актриса была представителем фонда "Синдром любви" и организации "Даунсайд Ап".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:53

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