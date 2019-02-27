Дарья Мельникова показала свою фигуру после вторых родов

С Артуром Смольяниновым они воспитывают уже двоих сыновей. Девушка уделяет большую часть своего времени воспитанию и уходу за детьми. Однако она успевает вести свой блог в социальной сети, где делится с подписчиками секретами восстановления фигуры после рождения ребенка.Мельникова рассказывает, что ей пришлось столкнуться не только с лишним весом, но и с проблемами гораздо серьезнее. После родов у нее развился диастаз, с которым знаменитость борется до сих пор. Она сняла видео, в котором продемонстрировала, как выглядит сейчас ее фигура, а также подробно вместе с тренером описала методы борьбы с болезнью. Актриса самостоятельно показала, какие упражнения помогут в борьбе с диастазом.