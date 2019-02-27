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Дарья Мельникова показала свою фигуру после вторых родов

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова родила второго ребенка в конце прошлого года. Спустя пару месяцев после родов актриса показала свою фигуру на странице в Instagram.

Дарья Мельникова показала свою фигуру после вторых родов

С Артуром Смольяниновым они воспитывают уже двоих сыновей. Девушка уделяет большую часть своего времени воспитанию и уходу за детьми. Однако она успевает вести свой блог в социальной сети, где делится с подписчиками секретами восстановления фигуры после рождения ребенка.

Мельникова рассказывает, что ей пришлось столкнуться не только с лишним весом, но и с проблемами гораздо серьезнее. После родов у нее развился диастаз, с которым знаменитость борется до сих пор. Она сняла видео, в котором продемонстрировала, как выглядит сейчас ее фигура, а также подробно вместе с тренером описала методы борьбы с болезнью. Актриса самостоятельно показала, какие упражнения помогут в борьбе с диастазом.

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#movemclubтело Девушки!! Все, что вы хотели знать о диастазе, но не знали, где спросить!! 👇🏻👇🏻👇🏻 Я спросила у Марии Хавкиной! Она и привела меня в этот дивный мир «внутренних трусов» 😆 Читайте интервью с Марией и если будут ещё вопросы, спрашивайте в комментариях, я передам) И видео-инструкция, КАК ОПРЕДЕЛИТЬ У СЕБЯ ДИАСТАЗ☝🏻☝🏻☝🏻 Плоских вам животов и крепких внутренних трусов 🙈😂✊ 1. Что такое диастаз?) Когда возникает и где? Диастаз - это растяжение вертикальной полоски соединительной ткани между прямыми мышцами - ровно по середине живота. Эта полоска называется белой линией. При диастазе она становится слабой, тонкой и вялой и перестаёт распределять нагрузку по передней брюшной стенке во время занятий спортом и повседневными делами. Живот выпячивается, внутренние органы смещаются, мышцы пресса хуже поддаются тренировке, поясница может болеть, а сам диастаз имеет риск превратиться со временем в грыжу. Чаще всего диастаз развивается у женщин еще во время беременности и около 2-х месяцев после родов его симптомы считаются допустимыми. За это время белая линия укрепляется и восстанавливается, но, к сожалению, не у всех. Также диастаз может развиваться у нерожавших спортсменок, мужчин и детей. Обычно в связи с врожденными особенностями соединительной ткани (дисплазией, или так называемой слабостью) или интенсивными нагрузками (пауэрлифтинг). Продолжение 👇🏻 (голос за кадром и съёмка @karinabagavieva )

Публикация от Movem (@movem_club)



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:48

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