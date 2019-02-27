В Нью-Йорке дебютирует новый китайский суперкар Qiantu K50





Транспортное средство оснащается алюминиевым кузовом, имеющим панели из углеродного волокна. Автомобиль весит 281 килограмм и двумя электродвигателями на каждую ось. В машине действует полный привод. Силовой агрегат генерирует 375 лошадиных сил. Машина способна разгоняться до первой сотни за 4,6 секунды. Авто способно разгоняться до 200 км/час. На одном заряде в режиме NEDC транспортное средство способно преодолеть 370 километров. В спокойном режиме при постоянной скорости дальность хода повышается 515 км.Автомобиль в Соединённых Штатах планируют вывести к 2020 году. В КНР расценки на авто начинаются от 754 300 юаней ($112 500).