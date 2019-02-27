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Илья Яббаров и Маргарита Ларченко разыграли бездарный сценарий с куклой и приворотом

Илья Яббаров и Маргарита Ларченко разыграли перед зрителями совершенно бездарный сценарий, который уже разоблачён публикой. Шумиха вокруг странной куклы, привезённой девушкой на телестройку, оказалась неумелой игрой всего коллектива участников.

Илья Яббаров и Маргарита Ларченко разыграли бездарный сценарий с куклой и приворотом


Илья Яббаров долгое время переживал относительно того, почему же его, взрослого и уверенного в себе мужчину так сильно тянет к Маргарите Ларченко, надоевшей ему своей ревностью. Вскоре участник заговорил о возможном привороте со стороны возлюбленной и тут же начал бояться вечного рабства в объятиях хитрой красавицы.

Илья Яббаров и Маргарита Ларченко разыграли бездарный сценарий с куклой и приворотом


Немногим позже Ларченко привезла на Поляну подарок для своего мужчины в виде странной мягкой куклы с закрытыми глазами, вот тогда на периметре начались настоящие страсти, поддержать которые стремился каждый из проектантов. Захар Саленко, например, даже якобы позвонил знакомой колдунье, чтобы та выяснила, действительно ли Илью Яббарова приворожили.

Илья Яббаров и Маргарита Ларченко разыграли бездарный сценарий с куклой и приворотом


Несмотря на явную обеспокоенность абсолютно всех жителей Поляны, зрители уже заявили, что Маргарита Ларченко ради поднятия рейтингов шоу и привлечения внимания к своей паре разыграли на камеру совершенно бездарный сценарий с куклой и приворотом, а на деле же игрушка оказалась массовым товаром на известном сайте AliExpress и стоит чуть менее 700 рублей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:20

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