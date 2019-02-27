АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.49 USD 65.62
Курс валют на 27.02.2019

Косметологи рассказали об действенных способах ухода за кожей лица

Специалисты в сфере косметологии уверены, что соблюдение некоторых правил поможет сохранить кожу лица здоровой и красивой. Одним из них по-прежнему является отказ от вредной еды и алкоголя.
Косметологи рассказали об действенных способах ухода за кожей лица

Специалисты настоятельно рекомендуют не прикасаться к своему лицу, поскольку бактерии на руках приводят к раздражению. Конечно, необходима очистка кожи, одним из методов может стать пилинг, однако стоит придерживаться инструкции и проводить процедуру аккуратно. Перед выходом на улицу, необходимо защитить поверхность кожи лица солнцезащитным кремом, ведь известно, что ультрафиолет делает кожный покров тоньше.

Еще специалисты запрещают выдавливать прыщи, это приводит к их распространению по поверхности лица. Самым опасным может быть попадание инфекции в кровь. Если это случится, то угревая сыпь станет хронической. Также нужно всегда читать инструкцию на упаковке препаратов, которые человек принимает, у каждого лекарства есть своих побочные эффекты и противопоказания. Для того, чтобы избежать неприятных последствий, лучше посоветоваться с лечащим врачом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт по кибербезопасности оценил
Эвелина Блёданс призналась в
Дарья Мельникова показала свою фигуру
В Нью-Йорке дебютирует новый китайский
Ольга Бузова появилась на свадьбе
Косметологи рассказали об действенных
Илья Яббаров и Маргарита Ларченко
Забавная пародия на Захара Саленко от
Юлия Меньшова рассказала о конфликтах в
Саша Черно проявила силу и «оседлала»
В Аргентине нашли мертвой модель,
Ученые раскрыли тайну развития болезни
Замужняя Алёна Водонаева намекнула на
Эксперты рассказали о восьми вещах,
Украинскую певицу Maruv пригласили на
В Сети появилось фото игрового
Анна Седокова предстала в образе
Названы страны, простившие своему
Эксперты назвали несколько признаков
На празднике Доминика Джокера Ольга
Бытовую пыль назвали фактором развития
Ученые распознали полный геном рыбы,
Директор «короля пародий» Александра
Некоторые модели новых смартфонов
Под Петербургом молодая девушка
Курбан Омаров объясняет маленькой
Конгресс США опубликовал законопроект о
Эксперты предупредили водителей о 5
Алёна Водонаева собирается переехать в
Бывшая жена Брэдли Купера высказала
Просмотреть все новости