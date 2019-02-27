Косметологи рассказали об действенных способах ухода за кожей лица





Специалисты настоятельно рекомендуют не прикасаться к своему лицу, поскольку бактерии на руках приводят к раздражению. Конечно, необходима очистка кожи, одним из методов может стать пилинг, однако стоит придерживаться инструкции и проводить процедуру аккуратно. Перед выходом на улицу, необходимо защитить поверхность кожи лица солнцезащитным кремом, ведь известно, что ультрафиолет делает кожный покров тоньше.Еще специалисты запрещают выдавливать прыщи, это приводит к их распространению по поверхности лица. Самым опасным может быть попадание инфекции в кровь. Если это случится, то угревая сыпь станет хронической. Также нужно всегда читать инструкцию на упаковке препаратов, которые человек принимает, у каждого лекарства есть своих побочные эффекты и противопоказания. Для того, чтобы избежать неприятных последствий, лучше посоветоваться с лечащим врачом.