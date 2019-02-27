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Забавная пародия на Захара Саленко от экс-участника «Дома-2» взорвала Сеть

Забавная пародия на Захара Саленко от экс-участника телестройки «Дом-2» просто взорвала Сеть. Дмитрий Талыбов, наблюдающий за происходящим на периметре, высмеял манеру поведения проектного «Сахарка», акцентировав внимание на его якобы натуральных губах.

Забавная пародия на Захара Саленко от экс-участника «Дома-2» взорвала Сеть


В Сети появился небольшой видеоролик, записанный экс-участником проекта «Дом-2» Дмирием Талыбовым. Забавная пародия молодого человека на Захара Саленко уже собрала множество просмотров на YouTube и просто взорвала Сеть своей невероятной схожестью с проектным «Сахарком». Стоит отметить, что одинокий пока проектант уже и сам периодически так себе называет.

Забавная пародия на Захара Саленко от экс-участника «Дома-2» взорвала Сеть


В кадре ролика изначально появляется сам Захар Саленко, а именно тот момент, когда он поёт в машине на камеру, после чего Дмитрий Талыбов с невероятной схожестью копирует манеру и жесты участника, добавляя в конце «изюминку» своей пародии — красит губы и любуется собой в зеркало.



Зрители «Дома-2» пришли в восторг от фантазии экс-проектанта, предположив, что дни Захара Саленко на телестройке уже сочтены, так как он из роли привлекательного холостяка постепенно превратился в объект насмешек не только зрителей, но и коллег.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:13

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