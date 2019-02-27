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Замужняя Алёна Водонаева намекнула на интимную связь с Гуфом

Замужняя экс-звезда «Дома-2» Алёна Водонаева намекнула в Instagram на интимную связь с рэпером Гуфом. Больше всего шокировало публику то, что Алексей Долматов сделал репост странного видео знаменитости себе в Stories, тем самым якобы подтвердив этот факт.

Замужняя Алёна Водонаева намекнула на интимную связь с Гуфом


Совсем недавно известный под псевдонимом Гуф рэпер Алексей Долматов заинтриговал подписчиков в Instagram обнажённым снимком с неизвестной девушкой в постели. Лицо фигуристой подруги певца увидеть не удалось, но по родинкам на теле фанаты каким-то образом решили, что это Кети Топурия. Исполнительница же на подобные слухи лишь возмутилась, назвав это придуманным бредом.

Замужняя Алёна Водонаева намекнула на интимную связь с Гуфом


Долго находится в неведении поклонникам Долматова не пришлось, так как практически сразу же на интимную связь с Гуфом намекнула замужняя Алёна Водонаева. Экс-звезда «Дома-2» показала в своих Stories короткий ролик, как она едет за рулём автомобиля и напевает композиции рэпера, а внизу оставила недвусмысленную надпись с отметкой профиля Долматова.

Замужняя Алёна Водонаева намекнула на интимную связь с Гуфом


Изначально подписчики ведущей приняли это за шутку, но репост странного видео Гуфом в собственные Stories вызвал у публики ещё больше вопросов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:44

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