Ученые раскрыли тайну развития болезни астрофизика Стивена Хокинга





Американские специалисты провели исследование, где использовали плодовых мушек в качестве модельных организмов. У насекомых отсутствовал ген, кодирующий мутантный белок убиквилин. В ходе эксперимента выяснилось: подопытные имели признаки нейродегенерации: нарушение работы нейронов, гибель нервных клеток и увеличение дефектных лизосом.Мутации убиквилина способны нарушать несколько процессов аутофагии (естественное очищение клеток). Данное явление ведет к скоплению клеточного «мусора», что увеличивает гибель нейронов. Лизосомы, отвечающие за разложение «отходов» в органах в кислой среде, не могут справиться с задачей из-за дефектов убиквилина, так как недостаточно подкислены.Исследователи хотят выяснить, является ли описанный механизм характерным для человеческого организма. Если результаты окажутся положительными, прогрессирование неизлечимой нейродегенеративной патологии, известной как «болезнь Лу Геринга» или «болезнь Хокинга», можно будет значительно замедлить посредством восстановления кислотности лизосом.