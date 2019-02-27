Саша Черно проявила силу и «оседлала» Иосифа Оганесяна во время ссоры





Александра Черно, несмотря на якобы наладившиеся отношения с супругом, продолжает в спальне выяснят с ним некоторые моменты. Так, например, девушка всё ещё не согласна с тем, что ей очень срочно нужно уменьшать свой вес. Столкнувшись с возмущениями супруга на этот счёт, Черно проявила силу и «оседлала» Иосифа Оганесяна во время очередной ссоры.Как оказалось, ранее новоиспечённая жена всего лишь строила из себя слабую женщину, которая физически не могла дать отпор мужу, но без присутствия рядом посторонних людей она быстро завалила Иосифа Оганесяна, придавив сверху своим телом. В затруднительном положении молодой человек находился до тех пор, пока не извинился перед возлюбленной и не признал свою неправоту.Впрочем, ответные просьбы супруга об извинениях за собственные ошибки Саша Черно быстро отвергла, считая, что нет таких ситуаций и вещей, за которые она должна чувствовать вину.