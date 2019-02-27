Эксперты рассказали о восьми вещах, которые нуждаются в более глубокой стирке





Этот вид одежды следует стирать редко, примерно после 3-4 раз ношения. Джинсы перед стиркой в холодной либо тёплой воде следует вывернуть наизнанку. Для сохранения цвета нужно применять моющее средство. Перед сушкой джинсы следует отжать и повесить сушиться. Купальник после моря или бассейна нужно всегда ополаскивать пресной водой. Стирать плавательный костюм лучше при помощи мягкого моющего средства. Затем купальник нужно ополоснуть, а также высушить на воздухе, исключая попадания прямых солнечных лучей.Белую одежду лучше стирать после каждого ношения. При наличии небольших пятен, нужно использовать моющее средство двойного действия. Стирать лучше тёплой водой, безопасной для ткани. После стирки вещи нужно сушить на свежем воздухе, либо в доме при низкой температуре. Чтобы не испортить цвет белых вещей, нужно их отделять от цветной одежды. Простыни следует стирать не меньше чем раз в неделю тёплой либо горячей водой. В стиральной машине лучше применять обычный цикл отжима. Простыни сушат на низких оборотах для минимизирования образования складок.Стирку бюстгальтеров нужно проводить после 3-4 раз использования. Нижне бельё лучше стирать вручную. При использовании стиральной машинки, бюстгальтер лучше положить в сетчатый пакет, а также использовать цикл бережной стирки. Аксессуары для зимней поры (перчатки, шарфы, шапки) нужно стирать несколько раз на протяжении сезона. Банные полотенца следует подвергать данной процедуре после каждых 3-4 использований, а ручные, через каждые 2 дня. Данные вещи стираются в горячей либо теплой воде. Полотенца просушиваются в стиральной машинке при регулярной либо низкой температуре. Пижаму лучше стирать после трёх раз использования. Людям, которые часто потеют или не любят вечерние водные процедуры, стирку следует проводить чаще. Пижаму лучше стирать в теплой воде, а сушить в стиральной машинке при средней либо низкой температуре.