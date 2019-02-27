Юлия Меньшова рассказала о конфликтах в отношениях с мужем

В браке с актером Игорем Гординым актриса состоит уже более двадцати лет. За это время пара успела даже расстаться. В семейных отношениях начались частые конфликты, недопонимания, в результате чего, кризис и расставание. Супруги договорились, что будут жить отдельно, однако отдыхать - только всей семьей. Именно в эти периоды Гордин и Меньшова поняли, что друг без друга уже не смогут.Актриса признается, что мелкие конфликты назревают и сейчас. Отличаются они от ранее возникающих тем, что теперь супруги могут договариваться и учитывать мнение друг друга. Артистка заявляет, что не избегает ссор, а относится к ним, как к одной из составляющих нормальных отношений. Игорь Гордин сам недавно заявлял, что залог идеальной семейной жизни заключается в умении слушать и слышать партнера, тогда, по словам актера, до развода точно не дойдет.