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Юлия Меньшова рассказала о конфликтах в отношениях с мужем

Юлия Меньшова ответила на откровенные вопросы в одном из интервью. Актриса рассказала о конфликтах в отношениях с мужем, а также об их расставании.

Юлия Меньшова рассказала о конфликтах в отношениях с мужем

В браке с актером Игорем Гординым актриса состоит уже более двадцати лет. За это время пара успела даже расстаться. В семейных отношениях начались частые конфликты, недопонимания, в результате чего, кризис и расставание. Супруги договорились, что будут жить отдельно, однако отдыхать - только всей семьей. Именно в эти периоды Гордин и Меньшова поняли, что друг без друга уже не смогут.

Актриса признается, что мелкие конфликты назревают и сейчас. Отличаются они от ранее возникающих тем, что теперь супруги могут договариваться и учитывать мнение друг друга. Артистка заявляет, что не избегает ссор, а относится к ним, как к одной из составляющих нормальных отношений. Игорь Гордин сам недавно заявлял, что залог идеальной семейной жизни заключается в умении слушать и слышать партнера, тогда, по словам актера, до развода точно не дойдет.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:05

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