Анна Седокова предстала в образе блондинки
Певица Анна Седокова перекрасилась в блондинку, опубликовав новый пост с изменениями во внешности в Instagram. Многочисленные подписчики сумели оценить новый образ поп-исполнительницы.
«Серебряные» волосы могли бы вызвать ассоциацию с седыми, если бы не красивое лицо певицы. Ранее Анна Седокова не имела локонов такого цвета, поэтому поинтересовалась у поклонников, подходит ли ей «серебро» и стоит оставить его на будущее.
Перед поклонниками Седокова также предстала в красных обтягивающих колготах, топике и плаще на фоне аналогичного по цвету латекса, создав ощущение своеобразного горячего «нашествия» на мысленное восприятие фотографии фанатами. Те по достоинству оценили новый образ кумира, порекомендовав ей носить белые волосы и далее, восхищая армию поклонников эффектным внешним видом.
«Серебряные» волосы могли бы вызвать ассоциацию с седыми, если бы не красивое лицо певицы. Ранее Анна Седокова не имела локонов такого цвета, поэтому поинтересовалась у поклонников, подходит ли ей «серебро» и стоит оставить его на будущее.
Перед поклонниками Седокова также предстала в красных обтягивающих колготах, топике и плаще на фоне аналогичного по цвету латекса, создав ощущение своеобразного горячего «нашествия» на мысленное восприятие фотографии фанатами. Те по достоинству оценили новый образ кумира, порекомендовав ей носить белые волосы и далее, восхищая армию поклонников эффектным внешним видом.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:17