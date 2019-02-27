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Анна Седокова предстала в образе блондинки

Певица Анна Седокова перекрасилась в блондинку, опубликовав новый пост с изменениями во внешности в Instagram. Многочисленные подписчики сумели оценить новый образ поп-исполнительницы.
Анна Седокова предстала в образе блондинки

«Серебряные» волосы могли бы вызвать ассоциацию с седыми, если бы не красивое лицо певицы. Ранее Анна Седокова не имела локонов такого цвета, поэтому поинтересовалась у поклонников, подходит ли ей «серебро» и стоит оставить его на будущее.

Перед поклонниками Седокова также предстала в красных обтягивающих колготах, топике и плаще на фоне аналогичного по цвету латекса, создав ощущение своеобразного горячего «нашествия» на мысленное восприятие фотографии фанатами. Те по достоинству оценили новый образ кумира, порекомендовав ей носить белые волосы и далее, восхищая армию поклонников эффектным внешним видом.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:17

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