Анна Седокова предстала в образе блондинки

«Серебряные» волосы могли бы вызвать ассоциацию с седыми, если бы не красивое лицо певицы. Ранее Анна Седокова не имела локонов такого цвета, поэтому поинтересовалась у поклонников, подходит ли ей «серебро» и стоит оставить его на будущее.Перед поклонниками Седокова также предстала в красных обтягивающих колготах, топике и плаще на фоне аналогичного по цвету латекса, создав ощущение своеобразного горячего «нашествия» на мысленное восприятие фотографии фанатами. Те по достоинству оценили новый образ кумира, порекомендовав ей носить белые волосы и далее, восхищая армию поклонников эффектным внешним видом.