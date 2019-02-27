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Украинскую певицу Maruv пригласили на пре-пати "Евровидения" в Москву

Украинскую певицу Maruv, отстранённую от международного конкурса, пригласили на вечеринку в честь "Евровидения" в Москву. Об участии исполнительницы в концерте рассказал его продюсер Дмитрий Мельников.
Украинскую певицу Maruv пригласили на пре-пати "Евровидения" в Москву

Maruv может выступить 24 апреля на пре-пати конкурса Eurovision в московском зале Vegas. Певицу, чья песня понравилась не только организаторам ежегодной вечеринки, но и фанатам музыкального мероприятия, пригласили в качестве почётной гостьи. Мельников принял решение включить Maruv в число артистов, несмотря на отказ Украины отправлять её на "Евровидение".

Знаменитость рассказала на своей странице в Instagram, что некоторые нюансы контракта с телевизионной компанией НОТУ превращали её выступление в политическую пропаганду. Исполнительнице пришлось отказаться представлять свою страну на конкурсе.

"Я не собираюсь выступать с лозунгами и промо-акциями наших политиков. Я - музыкант, а вовсе не бита на политической арене". - возмутилась Maruv.

Мельников заявил: приглашение певицы в Москву остаётся в силе, несмотря на разногласия с НОТУ. Пре-пати начнётся с красной дорожки, затем состоится пресс-конференция и концерт участников Eurovision. В Россию уже согласились приехать Miki из Испании и Майкл Райс из Британии.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:30

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