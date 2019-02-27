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На празднике Доминика Джокера Ольга Бузова вспомнила свадьбу с Дмитрием Тарасовым

На празднике в честь бракосочетания Доминика Джокера со своей возлюбленной Ольга Бузова вспомнила свадьбу с Дмитрием Тарасовым. Ведущая «Дома-2» трогательно поздравила молодожёнов в Instagram, написав, что именно в этом ресторане они с бывшим мужем когда-то праздновали своё торжество.

На празднике Доминика Джокера Ольга Бузова вспомнила свадьбу с Дмитрием Тарасовым


Ольга Бузова стала одной из приглашённых на вечеринку в честь бракосочетания исполнителя Доминика Джокера с Екатериной Кокориной. Несмотря на то ,что зарегистрировали брак они несколько недель назад, торжественные мероприятие решили провести именно в конце месяца.

На празднике Доминика Джокера Ольга Бузова вспомнила свадьбу с Дмитрием Тарасовым


После хорошо проведённого вечера ведущая «Дома-2» в своём Instagram ещё раз поздравила пару, опубликовав совместный с ними кадр, а в подписи к нему с грустью вспомнила, что когда-то именно в этом же ресторане они с Дмитрием Тарасовым отмечали свою свадьбу. Кроме того, Ольга Бузова поблагодарила Доминика Джокера, который тогда пел для них и верил в их любовь.

На празднике Доминика Джокера Ольга Бузова вспомнила свадьбу с Дмитрием Тарасовым


Подводя итоги своих откровений, звезда «Дома-2» рассказала о своей искренней уверенности в том, что миром правит любовь, пожелав молодожёнам всегда держаться вместе, несмотря ни на что.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:45

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