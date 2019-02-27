В Сети появилось фото игрового смартфона Xiaomi Black Shark нового поколения
В Сети опубликовали первое изображение флагмана Black Shark от Xiaomi. Фото игрового устройства нового поколения было сделано во время презентации Mobile World Congress 2019, состоявшейся в Барселоне.
Мобильное устройство Xiaomi Black Shark 2 китайская компания-разработчик презентовала осенью 2018 года, но руководство бренда решило заняться разработкой его нового поколения. Эксперты утверждают, что на опубликованном кадре изображен другая неактуальная вариация, о чем можно судить по расположению модулей основной камеры.
Информации о технических характеристиках новинки пока нет, но, вероятно, Xiaomi Black Shark будет функционировать на базе однокристального чипсета Qualcomm Snapdragon 855, получит не меньше 12 ГБ оперативки и усовершенствованную технологию охлаждения. Создатели решили не увеличивать модули основной камеры. Презентация аппарата от Xiaomi пройдет в 2019 году.
Мобильное устройство Xiaomi Black Shark 2 китайская компания-разработчик презентовала осенью 2018 года, но руководство бренда решило заняться разработкой его нового поколения. Эксперты утверждают, что на опубликованном кадре изображен другая неактуальная вариация, о чем можно судить по расположению модулей основной камеры.
Информации о технических характеристиках новинки пока нет, но, вероятно, Xiaomi Black Shark будет функционировать на базе однокристального чипсета Qualcomm Snapdragon 855, получит не меньше 12 ГБ оперативки и усовершенствованную технологию охлаждения. Создатели решили не увеличивать модули основной камеры. Презентация аппарата от Xiaomi пройдет в 2019 году.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:23