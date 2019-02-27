Директор «короля пародий» Александра Пескова прокомментировал его госпитализацию





Александр Волокин заверил, что со здоровьем у Пескова все нормально, он решил провериться у врачей перед своим очередным выступлением, которое запланировано на 8 марта. «Нужно прокапаться», - заявил концертный директор «короля пародий».В 80-х Александр Песков получил травму позвоночника, когда выполнял сальто. Процедура реабилитации оказалась довольно тяжелой, но артист выздоровел и спустя полгода вновь приступил к работе. Недавно стало известно о его госпитализации. Перед этим юморист будто бы почувствовал себя плохо, а столичные врачи диагностировали у него осложнение, связанное с острым панкреатитом.