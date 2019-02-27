АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.49 USD 65.62
Курс валют на 27.02.2019

Директор «короля пародий» Александра Пескова прокомментировал его госпитализацию

Юморист Александр Песков госпитализирован в московскую больницу в связи с ухудшением состояния поджелудочной железы. По словам его концертного директора, в больницу артист попал в плановом порядке.
Директор «короля пародий» Александра Пескова прокомментировал его госпитализацию

Александр Волокин заверил, что со здоровьем у Пескова все нормально, он решил провериться у врачей перед своим очередным выступлением, которое запланировано на 8 марта. «Нужно прокапаться», - заявил концертный директор «короля пародий».

В 80-х Александр Песков получил травму позвоночника, когда выполнял сальто. Процедура реабилитации оказалась довольно тяжелой, но артист выздоровел и спустя полгода вновь приступил к работе. Недавно стало известно о его госпитализации. Перед этим юморист будто бы почувствовал себя плохо, а столичные врачи диагностировали у него осложнение, связанное с острым панкреатитом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появилось фото игрового
Анна Седокова предстала в образе
В Аргентине нашли мертвой модель,
Названы страны, простившие своему
Эксперты назвали несколько признаков
На празднике Доминика Джокера Ольга
Бытовую пыль назвали фактором развития
Ученые распознали полный геном рыбы,
Директор «короля пародий» Александра
Некоторые модели новых смартфонов
Под Петербургом молодая девушка
Курбан Омаров объясняет маленькой
Конгресс США опубликовал законопроект о
Эксперты предупредили водителей о 5
Алёна Водонаева собирается переехать в
Бывшая жена Брэдли Купера высказала
В Санкт-Петербурге перезаписали альбом
Лиза Галкина показала свои успехи в
Tata Motors занимается созданием
Ольгу Бузову просят подарить свои песни
Ученые обнаружили новые полезные
Захар Саленко готов на всё, чтобы
На Украине допустили отказ от участия в
Samsung начала выпуск флэш-накопителей
В марте Саша Черно впервые выступит в
Количество погибших в пожаре в
Обнаружено идеальное положение рук для
Ольга Рапунцель хочет родить ещё одного
В Кирове пьяный мужчина не смог
Швеция сообщила о задержании
Просмотреть все новости