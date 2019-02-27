Под Петербургом молодая девушка совратила 12-летнего ребенка





Местные жители неоднократно жаловались на свою 18-летнюю соседку, мол, она причастна к рассылке порнографии в «ВКонтакте» несовершеннолетним детям. Причиной надеть наручники на подозреваемую стала прямая жалоба матери одного из мальчиков, проживающих в этой местности. По ее словам, юная девушка-режиссер осенью прошлого года совершила растление ее сына, которому 12 лет.В отношении девушки возбуждено уголовное производство за развратные действия и половое сношение с несовершеннолетним. Также ей нельзя покидать пределы страны.