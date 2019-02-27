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Под Петербургом молодая девушка совратила 12-летнего ребенка

Молодая жительница Колпинского района, Санкт-Петербург подозревается в развращении 12-летнего ребенка и распространении детской порнографии в социальной сети. Девушка задержана сотрудниками полиции 25 февраля, в понедельник.
Под Петербургом молодая девушка совратила 12-летнего ребенка

Местные жители неоднократно жаловались на свою 18-летнюю соседку, мол, она причастна к рассылке порнографии в «ВКонтакте» несовершеннолетним детям. Причиной надеть наручники на подозреваемую стала прямая жалоба матери одного из мальчиков, проживающих в этой местности. По ее словам, юная девушка-режиссер осенью прошлого года совершила растление ее сына, которому 12 лет.

В отношении девушки возбуждено уголовное производство за развратные действия и половое сношение с несовершеннолетним. Также ей нельзя покидать пределы страны.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:15

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