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Курбан Омаров объясняет маленькой Теоне, что алкоголь это лишнее

Курбан Омаров показал в своём Instagram, как объясняет маленькой Теоне, что алкоголь это лишнее. Супруг Ксении Бородиной забрал у дочери бокал для шампанского, заявив, что из него гости будут пить воду.

Курбан Омаров объясняет маленькой Теоне, что алкоголь это лишнее


В Instagram Курбана Омарова появился новый видеоролик, на котором он показал, как маленькая Теона изучает сервированный для гостей стол. Девочка разу заявила, что он ей не нравится, но тут же уселась на стульчик и принялась делать вид, будто ест и вытирается салфеткой.

Курбан Омаров объясняет маленькой Теоне, что алкоголь это лишнее


Кроме того, пользователи увидели, как супруг Ксении Бородиной объясняет маленькой дочери, что алкоголь это лишнее. В момент, когда Теона взяла в руки пустой бокал для шампанского и якобы надпила из него, Курбан Омаров попытался отнять его, отметив, что из этого гости будут пить воду.

В комментариях подписчики бизнесмена посетовали на то, что на улице уже темно, а значит малышка должна спать, но супруг Бородиной быстро оправдался на этот счёт, написав, что ролик записывался как раз перед подготовкой ко сну.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:13

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